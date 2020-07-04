AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مصدر باتحاد الكرة: إصابة مصطفى فتحي بفيروس كورونا

السبت 04/يوليه/2020 - 04:58 م
مصطفى فتحي
مصطفى فتحي
Advertisements
القسم الرياضي
كشف مصدر بالاتحاد المصري عن إصابة مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بفيروس كورونا، بالإضافة إلى إصابة أحد أفراد الجهاز الإداري بعد الخضوع للمسحة الأولى بالأمس. 

ومن المقرر أن يخضع الفريق لمسحة ثانية يوم الثلاثاء المقبل قبل الانتظام في معسكر إعداد ببرج العرب نهاية الأسبوع الجاري.


وفي نفس الوقت استقر مسؤولو  الزمالك على  خضوع الثلاثى التونسى "فرجانى ساسى والثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم"، لاعبى الفريق، للتحاليل والفحوصات المختلفة الخاصة بفيروس كورونا، عقب العودة إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزمالك يتواصل مع وزير الرياضة لإعادة الثلاثي المحترف

الزمالك يؤجل إجراء مسحة كورونا

الزمالك يتواصل مع ساسي وأوناجم وبن شرقي لترتيب موعد العودة إلى القاهرة

داخل النادي .. الزمالك يخطر اللاعبين بـ إجراء مسحة كورونا غدا

قبل إجراء المسحة الطبية غدا.. محمد أبو جبل يوجه رسالة غامضة لـ متابعيه

قبل إجراء المسحة.. اشتباه في إصابة شيكابالا بـ فيروس كورونا المستجد.. اقرأ التفاصيل

ترشيحاتنا

كورونا إنفلونزا إسبانية .. الصين: الوباء خرج من أوروبا وليس ووهان

بعد حبسه 15 عاما.. 10 معلومات ترصد رحلة طارق النهري الفنية حتى دخوله السجن

بعد التتويج بالدوري الإنجليزي.. يورجن كلوب: محمد صلاح لن يرحل عن ليفربول

عودة المدارس في ظل كورونا.. 7 مقترحات برلمانية لخطة العام الدراسي الجديد

اللهم أجرنى فى مصيبتى.. طارق النهرى فنان بدرجة مذنب بعد حبسه 15 سنة

7 مستندات مطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ

AdvertisementS

مصدر باتحاد الكرة: إصابة مصطفى فتحي بفيروس كورونا

سيناريو الموسم الماضي كان محفزا لنا.. محمد صلاح يكشف سر بكائه داخل غرفة ملابس ليفربول

بعد الفوز على خيتافي.. كم نقطة يحتاجها ريال مدريد لحسم لقب الدوري الإسباني رسميا؟

بيراميدز يطلب مليون دولار ومصطفى محمد للاستغناء عن دونجا.. والزمالك يرفض

تقارير.. الزمالك يعرض 24 مليون جنيه على خالد بوطيب لتفادي عقوبة الفيفا

تعرف على ثنائي الإسماعيلي المصاب بكورونا

بعد التتويج بالدوري الإنجليزي.. يورجن كلوب: محمد صلاح لن يرحل عن ليفربول

الزمالك مستنيك.. عمرو وردة في أحدث ظهور على إنستجرام..شاهد

مصدر بالنادي: أنباء عن إصابة أحد لاعبي الزمالك بفيروس كورونا

بايرن ميونخ يواجه ليفركوزن في نهائي كأس ألمانيا.. الليلة

البدري والجنايني وجارسيا أول الضيوف.. ميدو يقدم أولى حلقات "أوضة اللبس" على النهار بعد غد

أخبار الرياضة.. الإسماعيلي يعلن إصابتين بـ كورونا.. الزمالك يرفض طلبات بيراميدز لضم دونجا.. كلوب يحسم مستقبل صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يمنع الأمراض المزمنة.. فوائد غير متوقعة لـ الأرز البنى على الصحة

أحدث الإطلالات الصيفية من هانى سلامة فى عيد ميلاده

بـ الأزرق القصير.. كارول سماحة بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد