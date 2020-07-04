مصدر باتحاد الكرة: إصابة مصطفى فتحي بفيروس كورونا

كشف مصدر بالاتحاد المصري عن إصابة مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بفيروس كورونا، بالإضافة إلى إصابة أحد أفراد الجهاز الإداري بعد الخضوع للمسحة الأولى بالأمس.
ومن المقرر أن يخضع الفريق لمسحة ثانية يوم الثلاثاء المقبل قبل الانتظام في معسكر إعداد ببرج العرب نهاية الأسبوع الجاري.
وفي نفس الوقت استقر مسؤولو الزمالك على خضوع الثلاثى التونسى "فرجانى ساسى والثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم"، لاعبى الفريق، للتحاليل والفحوصات المختلفة الخاصة بفيروس كورونا، عقب العودة إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة.