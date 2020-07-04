إنشاء حرم آمن حول ضريح السيدة زينب منعا لتفشي كورونا.. فيديو

التقطت عدسات صدى البلد إنشاء حرم آمن حول ضريح السيدة زينب ضمن الإجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة الأوقاف للحفاظ على المصلين حتى لا يتكدس رواد السيدة زينب على ضريحها وذلك وفقا للاجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.





والتزم المصلون بالتعليمات ، الأمر الذي يدل على مدى الوعى الكبير لدى المصلين بطبيعة المرحلة والتزموا بالضوابط والاجراءات التي حددتها وزارة الأوقاف، التى من أهمها: الوضوء في المنزل، وإحضار السجادة الخاصة ، وارتداء الكمامات ، والتباعد والمسافات الآمنة، وعدم المصافحة، والانصراف بسهولة وسلاسة بعد الصلاة.





وأكدت إدارة مسجد السيدة زنيب أنها تثق فى وعى وثقافة رواد المساجد، وأن هذا الوعي سيكون ثقافة الشعب المصري في كل الأماكن ، وأنها مستمرة فى عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية.



