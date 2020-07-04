AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

إنشاء حرم آمن حول ضريح السيدة زينب منعا لتفشي كورونا.. فيديو

السبت 04/يوليه/2020 - 05:41 م
إنشاء حرم آمن حول
إنشاء حرم آمن حول ضريح السيدة زينب منعا لتفشي كورونا
Advertisements
محمود ضاحي عدسة عمر خالد
التقطت عدسات صدى البلد إنشاء حرم آمن حول ضريح السيدة زينب ضمن الإجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة الأوقاف للحفاظ على المصلين  حتى لا يتكدس رواد السيدة زينب على ضريحها وذلك وفقا للاجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

والتزم المصلون بالتعليمات ، الأمر الذي يدل على مدى الوعى الكبير لدى المصلين بطبيعة المرحلة  والتزموا بالضوابط والاجراءات التي حددتها وزارة الأوقاف، التى من أهمها: الوضوء في المنزل، وإحضار السجادة الخاصة ، وارتداء الكمامات ، والتباعد والمسافات الآمنة، وعدم المصافحة، والانصراف بسهولة وسلاسة بعد الصلاة.

 وأكدت إدارة مسجد السيدة زنيب  أنها تثق فى وعى وثقافة رواد المساجد، وأن هذا الوعي سيكون ثقافة الشعب المصري في كل الأماكن ، وأنها مستمرة فى عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية.

والتزمت إدارة مسجد السيدة زينب بعمليات تنظيف المسجد وجميع الاجراءات الاحترازية داخل المسجد منعا لتفشي فيروس كورونا، كما التزم المصلون بالخروج من المسجد بعد انتهاء الصلاة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خطورة التكفير والفتوى بدون علم.. أحدث مؤلفات وزارة الأوقاف

لأول مرة .. الأوقاف تسمح بالصلاة في المساجد الجديدة بعد تسليمها بدون «فرش»

فتح المساجد في مصر .. الأوقاف تحدد شرطاً لإقامة الصلاة في الزوايا

مسافة مترين وارتداء الكمامة.. شروط على المصلي اتباعها قبل الذهاب إلى المسجد.. فيديو

تعقيم مسجد السيدة زينب..الأوقاف تتابع التنفيذ بالمساجد على مستوى الجمهورية

كمامات وتباعد ومصليات خاصة.. إقامة أول صلاة فجر بمساجد القليوبية ..صور

ترشيحاتنا

اخبار الفن .. كاملة ابو ذكرى تفتح النار على يوسف الشريف .. طارق النهرى من الشهرة الى خلف القضبان .. والجمهور يطارد للا فضة بسبب المتحرش

أستاذ بالجامعة الأمريكية: الجامعة شهدت حالتي تحرش من دكاترة ضد طالبات

تحد واستفزاز .. وزير الحرب التركي يقر بمطامع بلاده في ليبيا ويزعم: سنبقى للأبد

ممكن أكون أنا أو أختك أو حد من معارفك .. تعليقات الفنانين على أزمة المتحرش الشهير

الوطنية للانتخابات : انتخابات مجلس الشيوخ 11 و 12 اغسطس للمصريين في الداخل وفتح باب الترشح 11 يوليو

مجتمع عجيب.. عمرو محمود ياسين يعلق على أزمة إسعاد يونس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفقة قطتها.. شيرين رضا بإطلالة صيفية جذابة.. شاهد

يمنع الأمراض المزمنة.. فوائد غير متوقعة لـ الأرز البنى على الصحة

أحدث الإطلالات الصيفية من هانى سلامة فى عيد ميلاده