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أخبار العالم

مقتل شخص وإصابة 3 في إطلاق نار بولاية ميسيسيبي الأمريكية

السبت 04/يوليه/2020 - 06:36 م
صدى البلد
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على صالح
لقى رجل مصرعه بالرصاص واصيب ثلاثة اخرون بجروح بعد هجوم اطلاق نار على ملهى ليلى فى مقاطعة هندس بولاية ميسيسيبى الامريكية فى الساعات الاولى من صباح اليوم السبت، حسبما ذكر مكتب شريف محلى فى بيان صحفى اليوم السبت.

"أحد الضحايا، الذي تم تحديده لاحقًا باسم كورتيز شيلبي - 41، أصيب بعيار ناري واحد في الرقبة وأعلن عن وفاته في مكان الحادث، كما تم إطلاق النار على ثلاثة ضحايا آخرين، أنثى ورجلين ونقلهم إلى جامعة ميسيسيبي الطبية" وفقا لما قاله شريف لي د. فانس، رئيس مقاطعة هيندز 


وبحسب البيان الصحفي الذي استشهد بنتائج التحقيق الأولية، فإن إطلاق النار وقع بعد قتال داخل نادي إم بار بين المشتبه به وشخص آخر على الأقل.

وجاء في البيان الصحفي "المشتبه فيه الموصوف بأنه رجل أسود يرتدي قميص بيسبول أحمر أنتج مسدسا وبدأ في إطلاق عدة طلقات تضرب عدة ضحايا".

وفر المشتبه به من المشهد في سيارة تم تحديدها على أنها حمراء أو كستنائي فورد موستانج مع رسم بياني أبيض كبير على النافذة الخلفية، وفقا لمكتب الشريف.

وما زال التحقيق في الحادث مستمر، ولم يتمكن المحققون من تحديد ما إذا كان أي من المشتبه بهم متورطًا في عملية القتل.
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