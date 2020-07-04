مقتل شخص وإصابة 3 في إطلاق نار بولاية ميسيسيبي الأمريكية

لقى رجل مصرعه بالرصاص واصيب ثلاثة اخرون بجروح بعد هجوم اطلاق نار على ملهى ليلى فى مقاطعة هندس بولاية ميسيسيبى الامريكية فى الساعات الاولى من صباح اليوم السبت، حسبما ذكر مكتب شريف محلى فى بيان صحفى اليوم السبت.





"أحد الضحايا، الذي تم تحديده لاحقًا باسم كورتيز شيلبي - 41، أصيب بعيار ناري واحد في الرقبة وأعلن عن وفاته في مكان الحادث، كما تم إطلاق النار على ثلاثة ضحايا آخرين، أنثى ورجلين ونقلهم إلى جامعة ميسيسيبي الطبية" وفقا لما قاله شريف لي د. فانس، رئيس مقاطعة هيندز





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وبحسب البيان الصحفي الذي استشهد بنتائج التحقيق الأولية، فإن إطلاق النار وقع بعد قتال داخل نادي إم بار بين المشتبه به وشخص آخر على الأقل.



