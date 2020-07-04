AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

عضو تشريعية البرلمان: الاستقالة المسبقة شرط لترشح عضو النواب لانتخابات مجلس الشيوخ

السبت 04/يوليه/2020 - 08:33 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
قال النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، إنه لا يجوز الجمع بين عضويتي مجلسي النواب والشيوخ، وفقا لنص الدستور والقانون، مشيرا إلى أن صحة ترشح أعضاء مجلس النواب الحالي لانتخابات مجلس الشيوخ دون استقالة إلا بعد النجاح، مجرد اجتهادات لتفسير النص، والقضاء لوحده هو ما ينهي هذا الجدل.

أوضح النائب خالد حنفي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه يرى أنه يجب استقالة أعضاء مجلس النواب من راغبي الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك قبل التقدم بأوراق الترشح، حتى لا يكون هناك طعن على أوراق ترشحه.

وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، إلى أن البعض قد يتجه لتفسير القانون بشكل آخر، وهو أن القانون والدستور حظر الجمع بين عضويتي النواب والشيوخ، وبذلك يمكنه لنواب البرلمان الترشح دون تقديم استقالة، إلا بعد فوزه في الانتخابات، لأن تقدمه للترشح لا يعني حصوله على العضوية.

- نص الدستور

حددت المادة المضافة رقم 252 على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

- نص القانون

ونصت المادة 47 من قانون مجلس الشيوخ على أنه: "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل قانون مجلس الشيوخ.. 35 عاما سن الترشح.. 300 عضو.. 27 دائرة للفردي و4 دوائر للقوائم

من بينها الجمع بين الشيوخ والنواب.. محظورات جديدة لأعضاء مجلس الشيوخ

تشريعية النواب توافق على قانون مجلس الشيوخ.. أبرز شروطه: 35 عاما سن الترشح.. 300 عضو.. 27 دائرة للفردي و4 دوائر للقوائم

حظر الجمع بين عضوية النواب والشيوخ في التعديلات الجديدة.. تفاصيل

البرلمان يمنح رئيس الوزراء جميع الاختصاصات المالية أثناء حل مجلسي النواب والشيوخ

لا يجوز الجمع بين عضوية النواب والشيوخ .. تعرف على التفاصيل

ترشيحاتنا

إسكان البرلمان تصدم الملاك والمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم

أب يصاب بالرعب بعد رؤيته لشبح بجوار ابنته .. فيديو

تعالج الحموضة وتحسن الهضم.. فوائد مهمة للمانجو على صحة القلب

الهيئة الوطنية للانتخابات: 11 يوليو فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

نجل وزير الاقتصاد الأسبق يكشف أسباب وفاة والده

تقدم ببلاغ ضد جريدة وموقع الإخوان.. ياسر رزق: حذائى أطهر من رأس المرشد والجماعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للحوامل .. 5 نصائح لضبط ضغط الدم المرتفع

تسبب كورونا.. هاني الناظر يحذر من عادة خطيرة

تعالج الحموضة وتحسن الهضم.. فوائد مهمة للمانجو على صحة القلب