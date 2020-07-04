عضو تشريعية البرلمان: الاستقالة المسبقة شرط لترشح عضو النواب لانتخابات مجلس الشيوخ

قال النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ب مجلس النواب ، إنه لا يجوز الجمع بين عضويتي مجلسي النواب والشيوخ، وفقا لنص الدستور والقانون، مشيرا إلى أن صحة ترشح أعضاء مجلس النواب الحالي لانتخابات مجلس الشيوخ دون استقالة إلا بعد النجاح، مجرد اجتهادات لتفسير النص، والقضاء لوحده هو ما ينهي هذا الجدل.





أوضح النائب خالد حنفي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه يرى أنه يجب استقالة أعضاء مجلس النواب من راغبي الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ ، وذلك قبل التقدم بأوراق الترشح، حتى لا يكون هناك طعن على أوراق ترشحه.





وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، إلى أن البعض قد يتجه لتفسير القانون بشكل آخر، وهو أن القانون والدستور حظر الجمع بين عضويتي النواب والشيوخ، وبذلك يمكنه لنواب البرلمان الترشح دون تقديم استقالة، إلا بعد فوزه في الانتخابات، لأن تقدمه للترشح لا يعني حصوله على العضوية.





- نص الدستور





حددت المادة المضافة رقم 252 على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.





- نص القانون



