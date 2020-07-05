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مقال "البت فتحية" لـ إسعاد يونس .. محمد الباز يطالب الجميع بالاعتذار الي صاحبة السعادة .. شاهد

الأحد 05/يوليه/2020 - 12:19 ص
إسعاد يونس
إسعاد يونس
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محمد حليم قنديل

طالب الإعلامي محمد الباز, الجميع تقديم اعتذار إلى إسعاد يونس عقب الحملة التي قادها العديد من جماعة الإخوان الإرهابية عقب نشرها مقال البت فتحية.

وأضاف محمد الباز خلال برنامجه "أخر النهار" المذاع علي قناة "النهار" الفضائية, أنه طالبت أمس من إسعاد يونس بالاعتذار إلى جمهورها عقب السخرية من "فتحية" ،لكنه عندما رأي التعليقات المكتوبة ضد إسعاد يونس علي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تلك المقالة شعر بالفزع الشديد.

وتابع محمد الباز, قائلا "هو المجتمع مالوا..بقينا بهذا الشكل ليه.. إذا كانت إسعاد يونس ارتكبت خطأ واحنا شايفين انه خطأ.. أدافع عن قيمة معينه فاهدر قيم كتيرة جدا". وأوضح الدكتور محمد الباز, أن ما حدث من تعليقات علي إسعاد يونس لم يكن بسيطا أو سهلا. 

وقال إن المجتمع تنمر على إسعاد يونس بشدة ، ولا يمكن إصلاح الخطأ بخطأ آخر ، مشيرا إلى أن الحملة الممنهجة ضد إسعاد يونس من اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية. وأضاف أن إسعاد يونس كان غرضها أدب ساخر وكانت حسنة النية وتقصد فيه التخلص من جماعة الإخوان يوم 3 يوليو ، وهو ما أشارت إليه إسعاد يونس.

وأشار إلي أن إسعاد يونس نشرت مقال البت فتحية في 3 يوليو علي صفحتها وعلقت علي هذا المقال بانه حادثة حقيقة.

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