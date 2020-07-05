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أخبار العالم

العربية: صاروخ السفارة الأمريكية في بغداد سقط بالقرب من متظاهرين

الأحد 05/يوليه/2020 - 02:36 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت قناة "العربية" أن الصاروخ الذي استهدف السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد سقط قرب الجسر المعلق داخل المنطقة الخضراء .

وأضافت أن الصاروخ الذي  اعترضته السفارة الأمريكية في بغداد سقط قرب عدد من المعتصمين.

وكان صاورخ كاتيوشا استهدف السفارة الأمريكية في بغداد وتصدت له منظومة باتريوت الصاروخية الأمريكية.

وأشارت القناة إلى أن السفارة الأمريكية في بغداد تتعرض لهجمات متتالية من المليشيا المسلحة الموالية لإيران.

وتابعت أنه تم إغلاق المدخل الشرقي للمنطقة الخضراء، حيث توجد السفارة الأمريكية وقمر الحكومة  العراقية  بعد الهجوم الصاروخي.

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