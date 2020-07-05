ألمانيا تسجل 239 إصابة وحالتي وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت ألمانيا اليوم الأحد ارتفاعا جديدا في أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وبحسب معهد روبرت كوخ، سجلت ألمانيا 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





ووصل بذلك إجمالي عدد إصابات كورونا في ألمانيا إلى 197.658 حالة منذ بدء تفشي الوباء.





كما سجلت ألمانيا حالتي وفاة جديدتين، ليصل إجمالي الوفيات بفيروس كورونا لديها إلى 9083 حالة.





والثلاثاء الماضي، أعلنت السلطات الألمانية للمرة الأولى إعادة فرض الحجر على مستوى محلي بسب فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ظهور بؤرة إصابة في مسلخ كبير حيث تم إكتشاف أكثر من 1500 إصابة





وكان المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلن، أن بلاده ستقوم "بكل ما يجب القيام به" لاحتواء تفشي فيروس كورونا المرتبط بمسلخ كبير.



