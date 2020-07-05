أسينسيو يقود هجوم ريال مدريد للمرة الأولى منذ عودته أمام بيلباو بالليجا

أعلن الأسطورة الفرنسية، زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، تشكيلة فريقه الأساسية، التي ستخوض مواجهة أتلتيك بيلباو، على ملعب "سان ماميس"، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني.
وشهد التشكيل اعتماد "زيزو" على ماركو أسينسيو في الخط الأمامي، للمرة الأولى منذ عودته من إصابة الرباط الصليبي.
وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي..
حراسة المرمى: كورتوا.
الدفاع: كارفاخال – ميليتاو – راموس – مارسيلو.
الوسط: كاسيميرو – فالفيردي – مودريتش.
الهجوم: أسينسيو – بنزيما – رودريجو.
الوسط: كاسيميرو – فالفيردي – مودريتش.
الهجوم: أسينسيو – بنزيما – رودريجو.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial 🆚 @AthleticClub!#RMLiga | #AthleticRealMadrid pic.twitter.com/9wmPci01Ui— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) July 5, 2020