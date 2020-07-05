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رياضة

أسينسيو يقود هجوم ريال مدريد للمرة الأولى منذ عودته أمام بيلباو بالليجا

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:25 م
أسينسيو
أسينسيو
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إسراء أشرف
أعلن الأسطورة الفرنسية، زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، تشكيلة فريقه الأساسية، التي ستخوض مواجهة أتلتيك بيلباو، على ملعب "سان ماميس"، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل اعتماد "زيزو" على ماركو أسينسيو في الخط الأمامي، للمرة الأولى منذ عودته من إصابة الرباط الصليبي.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي..

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: كارفاخال – ميليتاو – راموس – مارسيلو.

الوسط: كاسيميرو – فالفيردي – مودريتش.

الهجوم: أسينسيو – بنزيما – رودريجو.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الليجا برصيد 74 نقطة، متفوقًا بفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة الوصيف.

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