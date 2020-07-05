رئيس جامعة بني سويف يسلم شهادات الإعفاء من التجنيد للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة

سلم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم ، شهادات الإعفاء من التجنيد لخمسة طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة، بحضور العقيد محسن مطر مسئول مكتب تجنيد بني سويف والعقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة، وذلك للمرة الأولى بقسم تجنيد وتعبئة بني سويف الجديد بمبنى ديوان عام المحافظة شرق النيل.
وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بافتتاح مكتب تجنيد وتعبئة على أرض المحافظة للتسهيل على أبنائها الحصول على الخدمات المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية حيث يقدم المقر الجديد عددًا من الخدمات المتعلقة بالتجنيد لأبناء بني سويف، ويوفر الخدمة لذوى الاحتياجات الخاصة، والذي يعد تيسيرا كبيرا على هذه الفئة المهمة من المجتمع، ما يبرز دور القوات المسلحة في مساندة كافة فئات المجتمع.
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يذكر أن الطلاب الذين حصلوا على شهادات الإعفاء اليوم هم اسلام جمال يحيى بكلية التجارة ، وحسام عمر عبد المنعم بكلية الهندسة ، ومحمد عبد الله محمد بكلية التربية ، وسمير ثابت بكر بكلية التجارة ، وشادى شعبان عبد الفتاح بكلية التجارة.