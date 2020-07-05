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فن

شاهد.. 100 صورة من تشييع جنازة الفنانة رجاء الجداوي

الأحد 05/يوليه/2020 - 02:47 م
صدى البلد
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منار نور - عمر خالد - كيرلس صلاح - محمد صبحى
وسط إجراءات احترازية، شيّعت جنازة الفنانة رجاء الجداوي، إلى مثواها الأخير بمقابر البساتين وسط القاهرة.

وحرص عدد من نجوم الوسط الفني على المشاركة في تشييع الجثمان، وكان في مقدمتهم الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين في مصر، والفنان محمد الشقنقيري والفنانة فيفي عبده وإلهام شاهين وبوسي شلبي وميرفت أمين. 

ورصدت عدسة "صدى البلد" أكثر من 100 صورة لتشييع جنازة الفنانة رجاء الجداوي إلى مثواها الأخير. 

يُذكر أن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، توفيت داخل مستشفى"أبو خليفة" للحجر الصحي بالإسماعيلية، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكان الفريق الطبي لـ رجاء الجداوي المعالج لها في مستشفى أبو خليفة للعزل الطبي، قد كشف عن آخر وصايا الفنانة المصرية .

وصية رجاء الجداوي قبل الوفاة
وقال أحد أعضاء الفريق الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي إن وصيتها الأخيرة قبل لهم قبل فقدان وعيها ووضعها على الأنبوبة الحنجرية، هي: "أنه في حالة وفاتها تدفن بمقابر العائلة بالقاهرة".


تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا
كانت رجاء الجداوي أصيبت بالفيروس وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها أثناء فترة تصويرها أحد المسلسلات، وتم نقلها للحجر الصحي بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها الصحية، وتم وضعها بالعناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي والانبوبة الحنجرية ، وتوفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس.


وأجرت رجاء الجداوي تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت 28 رمضان الماضي بارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت لـ39 درجة، عقبها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها، ونقلت للغرفة 212 بالدور الثاني في مستشفى عزل أبو خليفة لتلقي العلاج اللازم.

تدهور حالة رجاء الجداوي قبل الوفاة
وتدهورت حالتها ووضعت على إثرها في العناية المركزة، ، بعد أن عانت من نقص في نسبة الأكسجين في الدم، ترواح نسبته بين 87 إلى 89%، ووضعت "ماسك فنتوري" للأكسجين، ووضعت على جهاز تنفس صناعي "سباب" غير تدخلي، ومع تدهور حالتها وضعت على أنبوبة حنجرية، ولفظت أنفاسها الأخيرة في الساعة الخامسة والنصف صباح اليوم.
شاهد.. 100 صورة من تشييع جنازة الفنانة رجاء الجداوي
شاهد.. 100 صورة من تشييع جنازة الفنانة رجاء الجداوي
شاهد.. 100 صورة من تشييع جنازة الفنانة رجاء الجداوي
شاهد.. 100 صورة من تشييع جنازة الفنانة رجاء الجداوي
شاهد.. 100 صورة من تشييع جنازة الفنانة رجاء الجداوي
شاهد.. 100 صورة من تشييع جنازة الفنانة رجاء الجداوي
شاهد.. 100 صورة من تشييع جنازة الفنانة رجاء الجداوي
شاهد.. 100 صورة من تشييع جنازة الفنانة رجاء الجداوي
شاهد.. 100 صورة من تشييع جنازة الفنانة رجاء الجداوي
شاهد.. 100 صورة من تشييع جنازة الفنانة رجاء الجداوي
شاهد.. 100 صورة من تشييع جنازة الفنانة رجاء الجداوي
شاهد.. 100 صورة من تشييع جنازة الفنانة رجاء الجداوي
شاهد.. 100 صورة من تشييع جنازة الفنانة رجاء الجداوي
شاهد.. 100 صورة من تشييع جنازة الفنانة رجاء الجداوي
شاهد.. 100 صورة من تشييع جنازة الفنانة رجاء الجداوي
شاهد.. 100 صورة من تشييع جنازة الفنانة رجاء الجداوي
شاهد.. 100 صورة من تشييع جنازة الفنانة رجاء الجداوي
شاهد.. 100 صورة من تشييع جنازة الفنانة رجاء الجداوي
شاهد.. 100 صورة من تشييع جنازة الفنانة رجاء الجداوي
شاهد.. 100 صورة من تشييع جنازة الفنانة رجاء الجداوي
شاهد.. 100 صورة من تشييع جنازة الفنانة رجاء الجداوي
شاهد.. 100 صورة من تشييع جنازة الفنانة رجاء الجداوي
شاهد.. 100 صورة من تشييع جنازة الفنانة رجاء الجداوي
شاهد.. 100 صورة من تشييع جنازة الفنانة رجاء الجداوي
شاهد.. 100 صورة من تشييع جنازة الفنانة رجاء الجداوي
شاهد.. 100 صورة من تشييع جنازة الفنانة رجاء الجداوي
شاهد.. 100 صورة من تشييع جنازة الفنانة رجاء الجداوي
شاهد.. 100 صورة من تشييع جنازة الفنانة رجاء الجداوي
شاهد.. 100 صورة من تشييع جنازة الفنانة رجاء الجداوي
شاهد.. 100 صورة من تشييع جنازة الفنانة رجاء الجداوي
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