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برلمان

رئيس الأعلى للإعلام: سنتعامل بجدية وحزم للقضاء على الظواهر السلبية

الأحد 05/يوليه/2020 - 02:40 م
الكاتب الصحفي كرم
الكاتب الصحفي كرم جبر
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فريدة محمد- ماجدة بدوي- يوسف سامح
قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام إن المرحلة المقبلة مهمة وسوف تشهد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ الجديد والنواب، معربا عن أمله فى أن يأتى برلمان جديد بغرفتيه يتناسب مع آمال الجماهير.

وأكد جبر -فى كلمة عقب أدائه اليمين القانونية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم /الأحد/ - أن الجميع شركاء فى تصحيح المفاهيم الخاطئة، مضيفًا: "سنتعامل بجدية وحزم للقضاء على الظواهر السلبية ، وفقنا الله جميعا وأعاننا على القيام بمسؤولياتنا فى المرحلة المقبلة".

وأدى كرم كامل إبراهيم جبر، اليمين القانونية رئيسا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمام مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد.

جاء ذلك عقب صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 2020 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة كرم كامل إبراهيم جبر.

ونص قانون الصحافة والاعلام على أن يؤدى رؤساء المجلس الأعلى والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام  يمينا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عملهم، نصها "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته وأن أؤدى مهمتي بالأمانة والصدق".

وهنأ الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رؤساء الهيئات الثلاثة بمناسبة أداء اليمين القانونية، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

فيما عبر النواب عن تهنئتهم لرؤساء الهيئات الثلاثة بالتصفيق.
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