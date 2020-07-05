الكويت.. نجاح في حصار كورونا.. تفاصيل

استطاعت الكويت أن تحقق نسباً جيدة في تخفيض أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث حلّت في المرتبة الثانية على مستوى دول الخليج العربي، وفق ما ذكرت صحف كويتية.
واستطاعت الكويت خفض معدل التفشي لفيروس كورونا، بعد قطر، وفق أرقام المقارنة بين حالات الإصابة.
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وحلّت في صدارة الدول الأعلى صعودًا للمؤشر، الإمارات ثم سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية والبحرين.
وسجّل المعدل أقل من 1 في الكويت على ترتيب مؤشر الانخفاض، فيما سجّل أكثر من 1 في البحرين والسعودية، وأكثر من 1.25 في سلطنة عمان، بينما بلغ أكثر من 1.5 في الإمارات.