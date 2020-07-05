إزالة 30 حالة تعد على أراضي زراعية فى الفيوم





قال الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم ، إنه تمت إزالة 30 حالة تعدي على أراضي زراعية بمركز سنورس، وذلك خلال الحملة المكبرة التي نظمتها مديرية أمن الفيوم بالتنسيق مع جهاز حماية الأراضي بالمديرية، بأشراف المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بمشاركة مديري الادارات الزراعية والوحدات المحلية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية.





يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات لمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل قوة وحزم ، والتصدي لظاهرة التعدي على أراضي الزراعية وذلك خلال توجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد.









كما قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس برئاسة المهندس أحمد عبد الحفيظ مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المحاسب محمود هاشم رئيس مركز و مدينة سنورس وقوات الشرطه بقيادة اللواء سيد عبد العزيز مساعد مدير امن الفيوم والعميد اشرف عبد السميع مأمور مركز شرطة سنورس بتنفيذ حملة مكبره اليوم السبت الموافق ٤ يوليو ٢٠٢٠ بإزالة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية بدائرة مركز سنورس بنواحى منشية سنورس و منشية طنطاوي.



