شاهد.. صلاة الجنازة على رجاء الجداوي في مستشفى أبو خليفة

عرضت قناة "اكسترا نيوز"، فيديو لصلاة الجنازة على الفنانة رجاء الجداوي بالمستشفى.





وشهد مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، أداء صلاة الجنازة على الفنانة رجاء الجداوى، بحضور أفراد أسرتها والطاقم الطبى بالمستشفى، حيث تم تجهيز سيارة إسعاف مجهزة لنقل الجثمان من المستشفى بعد أداء صلاة الجنازة عليها.







ووصل كل من أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوى، وزوجها محمد هندى رجل الأعمال وحفيدتها روضة، للمستشفى لتسلم جثمانها، بعد الانتهاء من الإجراءات وتأدية صلاة الجنازة على والدتها فى مستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية، ودخلوا للمستشفى لإلقاء النظرة الأخيرة عليها.