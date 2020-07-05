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رياضة

أخبار الرياضة | وفاة عمة محمد صلاح.. الأهلي يضم صفقة جديدة.. تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع مرتضى منصور

الأحد 05/يوليه/2020 - 04:02 م
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
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محمد السعيد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

توفيت اليوم، الأحد، منصورة حامد غالي عمة اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم منتخب مصر والمحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي، بعد صراع مع المرض.

أكد رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي إنه أنهى إجراءات الاتفاق على ضم محسن رمضان، لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة اليد؛ لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

كشف الإعلامى أحمد شوبير، كواليس جلسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ومحمد مصيلحى رئيس نادي الاتحاد السكندري وفايز عريبي رئيس نادي طنطا والتى أقيمت قبل عدة أيام.

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق، كواليس رفض الأهلي التتويج ببطولة الدوري الممتاز بالمجان وإصراره على عودة النشاط الكروي من جديد.

شهدت مسحات فيروس كورونا إصابة العديد من لاعبي الدوري الممتاز في 12 ناديًا من إجمالى 18، والتي جرت تحت إشراف اللجنة الطبية في اتحاد الكرة، برئاسة الدكتور محمد سلطان.

أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد استكمال مسابقة دوري المحترفين خلال الموسم الكروى الجارى والتراجع عن قرار إلغاء المسابقة.

أعلن نادي السد القطري، اليوم، الأحد، تجديد عقد مدربه الإسباني، تشافي هيرنانديز، لمدة موسم إضافي.
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