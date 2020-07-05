أخبار الفن | قرينة الرئيس السيسي تنعى رجاء الجداوي.. وانهيار ابنة الفنانة وإلهام شاهين خلال الجنازة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:









انهارت إلهام شاهين خلال جنازة الفنانة رجاء الجداوي اليوم، الأحد، بالبساتين، أثناء تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير.









نعت قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة انتصار السيسي، الفنانة القديرة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية فجر اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها بـ فيروس كورونا.









يعيش الوسط الفنى حالة من الحزن الشديد بعد رحيل الفنانة رجاء الجداوى بعد قضائها 42 يوما فى مستشفى العزل بالإسماعيلية بعد إصابتها بفيروس كورونا .









انهارت ابنة الفنانة رجاء الجداوي، في البكاء خلال تشييع جثمان والدتها إلي مثواها الأخير .









حالة من الحزن الشديد انتابت الوسط الفنى منذ إعلان وفاة الفنانة رجاء الجداوى منذ قليل بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد عن عمر ناهز 82 عاما.









أعلن الفنان محمد محمود، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، عن وفاة زوج ابنته يوسف عادل فى حادث أليم.







