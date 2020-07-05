ماني يتقدم لـ ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

تقدم السنغالي ساديو ماني، لفريقه ليفربول في شباك أستون فيلا، وذلك في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي " البريمرليج" .





سجل ماني الهدف في الدقيقة 71، بعد تمريرة رائعة من أرنولد لـ نابي كيتا، والذي مررها بدوره لماني الذي أودعها في شباك رينا حارس مرمى أستون فيلا معلنًا عن الهدف الأول لليفربول.





كان لاعبو أستون فيلا الأخطر في الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني، وشكل لاعبنا محمود حسن تريزيجيه خطورة كبيرة بالنسبة لدفاعات ليفربول.





وفي الدقيقة 51، سدد جيراليش قائد أستون فيلا كرة قوية داخل منطقة جزاء ليفربول، لكن أليسون بيكر تصدى لها ببراعة، قبل أن يشير الحكم لوجود حالة تسلل.





وبعدها بدقيقة، وصلت الكرة لأنور الغازي لاعب أستون فيلا ليسددها قوية من الجهة اليمنى، لكن أليسون واصل تفوقه ومنعها من هز شباك فريقه.





كان الشوط الأول من المباراة قد انتهى سلبيًا بين الفريقين، حيث كان محمد صلاح مصدرا للخطورة مع بداية المباراة، وفي الدقيقة الرابعة راوغ الفرعون المصري زملاء تريزيجيه في أستون فيلا، قبل أن يسقطه دوجلاس لويز لاعب الفيلانز على الأرض، ليطالب صلاح باحتساب ركلة جزاء، لكن حكم المباراة رفض طلبه وأمر باستئناف اللعب.





وفي الدقيقة 19، تحصل الإسكوتلندي أندري روبرتسون الظهير الأيسر لنادي ليفربول على البطاقة الصفراء بعد تدخله على البرازيلي دوجلاس لويز لاعب أستون فيلا.





وفي الدقيقة 33، مهد تريزيجيه كرة لزميله في أستون فيلا دوجلاس لويز، ليسدد الكرة بقوة، لكن أليسون بيكر أمسك بها ببراعة.





وفي الدقيقة 36، تحصل مكجين على البطاقة الصفراء، بعد تدخله على أوكسليد شامبرلين لاعب نادي ليفربول.





وفي الدقيقة 38، هُيأت كرة لمحمد صلاح داخل منطقة جزاء أستون فيلا، لكنها سددها ضعيفة في يد بيبي رينا حارس مرمى أستون فيلا.





بعد ذلك هدأ اللعب حتى نهاية الشوط الأول، والذي أشار لتعادل الفريقين سلبيًا بدون أهداف.

ونظم لاعبو أستون فيلا بقيادة محترفنا المصري محمود حسن تريزيجيه، ممرًا شرفيًا لنظرائهم في ليفربول، احتفالًا بتتويجهم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك قبل انطلاق المباراة





ونظم لاعبو مانشستر سيتي ممرًا شرفيًا أيضًا لمحمد صلاح ورفاقه في مباراة الجولة الماضية التي جمعت الفريقين، وانتهت بفوز مانشستر سيتي برباعية نظيفة.





ودخل نادي ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:





في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - أوكسليد شامبرلين - نابي كيتا

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - ديفوك أوريجي





وحسم نادي ليفربول أمر التتويج بلقب الدوري الإنجليزي بالفعل للمرة الأولى منذ 30 عامًا، ويدخلون المباراة محتلين صدارة جدول الترتيب برصيد 86 نقطة، فيما يحتل أستون فيلا المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة.



