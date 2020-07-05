تعرف على مواعيد امتحانات طلاب الفرق النهائية بـ صيدلة عين شمس





وأوضحت الكلية أن شكل الامتحان سوف يكون في صورة أسئلة موضوعية تقدم من خلال الاختبارات الورقية التي تخضع للتصحيح الالكتروني وتكون مدة الامتحان ساعتين ولفترة واحدة تبدأ من الواحده ونص ظهرا وتعقد الامتحانات الشفهية في صورة oral sheetفي نفس الامتحان النظري.





وأشارت الي ان الاجراءات الاحترازية تتمثل في توفير لجان امتحانات تحقق مسافة ليست أقل من مترين بين كل طالب والآخر وإلزام الطلاب والمراقبين بتطهير أيديهم قبل الدخول للقاعة.

وتشمل الاجراءات التنبيه علي جميع الطلاب ارتداء الكمامة وعدم السماح بدخول اي طالب الحرم الجامعي بدون كمامة وتعقيم قاعات الامتحان وسوف يتم تنظيم دخول وخروج الطلاب بواسطة الامن الاداري بالكلية لمنع تزاحم الطلاب والحفاظ علي مسافة امنه بين الطلاب.

وأوضحت إدارة الكلية أنه سيتم عزل الاوراق في دواليب داخل الكنترولات فترة كافية قبل تصحيحها الكترونيا وبعد انتهاء الامتحان يتم وضع ورق الاسئلة والاجابة بواسطة كل طالب في صناديق وذلك لمنع تداول الاوراق.

أعنلت كلية الصيدلة جامعة عين شمس عن بدء الامتحانات العملية لطلاب الفرق النهائية يوم 11 يوليو وتستمر حتي 16 يوليو طبقا للجداول المعلنة، بينما تبدأ الامتحانات النظرية والشفهية من 18 يوليو وحتي 22 أغسطس طبقا للجداول المعلنة علي ان تكون الامتحانات بمبني الامتحانات بالجامعة .