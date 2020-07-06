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توك شو

يسرا تبكي على رجاء الجداوي: حسيت إن أمي ماتت ..فيديو

الإثنين 06/يوليه/2020 - 01:13 ص
الفنانة يسرا
الفنانة يسرا
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إبراهيم القادري
قالت الفنانة يسرا ، إن قلبي موجوع على فراق رجاء الجداوي لأنها والدتي، مؤكدة "كنت أشعر دائما بأنها والدتي الثانية".

وأضافت الفنانة يسرا، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن آخر مرة تواصلت مع الفنانة رجاء الجداوي وهي في العزل، وقالت لي "يارب ماتشوفي اللي انا شيفاه".

وأوضحت الفنانة يسرا ، أنني أعرف الفنانة رجاء منذ عمر، وكنا نخرج ونضحك وكنا نسافر معا.

وتابعت أن الفنانة رجاء الجداوي كانت تعطينا كل شيء، مؤكدة أنها كانت تتعب كثيرا من أجل إسعاد الآخرين.

واستكملت أن الفنانة رجاء كانت تريد أن تعمل حتى آخر لحظة في حياتها، وكان أهم شيء في حياتها هي ابنتها أميرة.

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