حسن شحاتة ينعي رجاء الجداوي.. فيديو

قال الكابتن حسن شحاتة ، إن حسن مختار حببنا في الفنانة رجاء الجداوي ومن كثرة حديثه عليها.





وأضاف حسن شحاتة خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، ان الراحل حسن مختار كان دائم الحديث عن الفنانة رجاء الجداوي وعن ابنته أميرة .





، أ ن معرفته بالفنانة رجاء الجداوي كانت عن طريق حسن مختار ووقتها كنا في منتخب الشباب وذهبنا إلي الإسماعيلية لعمل ماتش. وأوضح حسن شحاتة الإسماعيلية



