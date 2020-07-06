حسن شحاتة ينعي رجاء الجداوي.. فيديو

قال الكابتن حسن شحاتة، إن حسن مختار حببنا في الفنانة رجاء الجداوي ومن كثرة حديثه عليها.
وأضاف حسن شحاتة خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، ان الراحل حسن مختار كان دائم الحديث عن الفنانة رجاء الجداوي وعن ابنته أميرة.
وأوضح حسن شحاتة ، أن معرفته بالفنانة رجاء الجداوي كانت عن طريق حسن مختار ووقتها كنا في منتخب الشباب وذهبنا إلي الإسماعيلية لعمل ماتش.
وتايع : ان الفنانة رجاء الجداوي بعد ماتش الإسماعيلية قامت بعزومتنا على الغداء، وأكد علي ان الفنانة رجاء علمتنا الطيبة كما أنها تشعر بالناس جميعا.