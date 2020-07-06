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أخبار العالم

الضربات تتوالى.. عودة آلاف المرتزقة السوريين من ليبيا إلى بلادهم

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:33 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن عودة عدد كبير من المرتزقة السوريين من الأراضي الليبية، عقب تجنيدهم من قبل تركيا. 

وقال المرصد إن ما يقرب من 5250 مرتزقا عادوا إلى سوريا، من أصل أكثر من 15 ألف مرتزقة جندتهم تركيا للقتال إلى جانب الوفاق في ليبيا. 

وأضاف المرصد أن المرتزقة السوريين تكبدوا خسائر فادحة في ليبيا على يد قوات الجيش الوطني الليبي، حيث قتل 459 مرتزقة سوري، بينهم 30 قاصرا على يد الجيش الوطني الليبي. 

وأكد المرصد أن التواجد الكبير للميليشيات التركية في ليبيا، أضعف الموقف الشعبي للوفاق، وجعلها أمام الشعب الليبي لعبة في يد تركيا. 

وكشفت مصادر إلى فضائية "العربية" السعودية، اليوم الإثنين، عن إصابة قيادات عسكرية تركية في الغارات على قاعدة الوطية الليبية. 
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