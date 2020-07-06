نادين نجيم: مهرجان بعلبك أبكاني وذكرني بالوجع

مهرجان_بعلبك على قد ما فرّحني بعظمته وجماله وموسيقته .. على قد ما بكّاني

لأنه

ذكرني بالوجع يلي عم يمرء في بلدي تمنيت للحظة نام وأوعى و يكون كل شي عم نعيشه مجرد كابوس مش حقيقة بحبك كتير يا لبنان بفتخر إنه أصلي من بعلبك ".