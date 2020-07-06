AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نادين نجيم: مهرجان بعلبك أبكاني وذكرني بالوجع

الإثنين 06/يوليه/2020 - 12:34 م
نادين نسيب
نادين نسيب
Advertisements
ميرنا محمود
نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم تويتة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقالت الفنانة نادين نسيب : "مهرجان_بعلبك على قد ما فرّحني بعظمته وجماله وموسيقته .. على قد ما بكّاني لأنه ذكرني بالوجع يلي عم يمرء في بلدي تمنيت للحظة نام وأوعى و يكون كل شي عم نعيشه مجرد كابوس مش حقيقة  بحبك كتير يا لبنان بفتخر إنه أصلي من بعلبك ".
اقرأ أيضا :


كانت نادين نسيب نجيم، شاركت في موسم دراما رمضان 2019، بمسلسل "خمسة ونص".

المسلسل من بطولة من معتصم النهار، وقصي خولي، ورفيق علي أحمد، ورولا حمادة، ونوال كامل، وجوليان فرحات، ورواد عليو، وهو من تأليف إيمان السعيد، وإخراج فيليب أسمر.

يذكر أن نادين نجيم ظهرت مؤخرا فى تحدى أحمد السقا من خلال برنامج "إغلب السقا" والذى تقدمه الإعلامية والفنانة رزان مغربى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفيديو تيك توك مع أحمد السقا.. نادين نجيم تشعل إنستجرام

نادين نسيب نجيم: نفسيتي تعبت

نادين نجيم توجه رسالة مؤثرة لنجلها.. شاهد

نادين نسيب تهنئ إليسا على أغنيتها الجديدة: رجعتيني لأيام القهوة مع بيي

كارمن لبس توجه رسالة لـ قصي خولي ونادين نسيب نجيم .. تفاصيل

ترشيحاتنا

شذوذ جنسي.. حبس صياد قتل سائقا في زراعات القصب بسوهاج

مش من مصلحتك.. نائب محافظ القاهرة يوجه تحذيرا لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

ظهر فى الصين وقضى على نصف سكان أوروبا قديما.. معلومات لا تعرفها عن الطاعون الدبلي

شجار واعتداء على عجوز داخل مصعد بسبب كورونا.. اعرف القصة

لحظة طرد مسافر من رحلة جوية قبل إقلاعها بسبب كمامة .. شاهد

لا يصلح فى 5 حالات... تعرف على الطريقة الصحيحة لـ قياس الوزن

AdvertisementS

منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب.. مشروع قانون موحد للإيجارات

الفنان محمد صلاح يعلن إصابته بفيروس كورونا

مش من مصلحتك.. نائب محافظ القاهرة يوجه تحذيرا لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

فى عيد ميلادها.. العمر الحقيقى لـ غادة عبد الرازق وعدد زيجاتها

جمارك مطار القاهرة تضبط كتابا أثريا يحوي جزءا من التوراة مهربًا من بيروت.. صور

أخبار الرياضة .. مفاجأة مرتضى منصور لجمهور الزمالك .. والأهلي ينهي الصفقة السوبر والإعلان عنها خلال أيام

معاشرة جنسية بـ 100 دولار في الساعة| حكاية عصابة بيع القاصرات وتصويرهن في الجيزة

مغادرة قوات تركية لقاعدة الوطية في ليبيا بعد قصفها أمس

تمهيدا لافتتاحه.. رئيس الوزراء يتفقد مقر إدارة مرور الجيزة بـ6 أكتوبر

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 6-7-2020

الممثلة المصرية الاسطورية.. فان دام ينعى رجاء الجداوى بكلمات مؤثرة

شهيد شهامة جديد في الكويت.. حكاية شاب مصري دفع حياته ثمنا للدفاع عن مكان عمله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة بسيطة.. كيت ميدلتون تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بفستان أحمر.. أنابيلا هلال تتألق في أحدث ظهور لها

خوفًا من إصابتها بحروق.. حالة مرضية نادرة تمنع أمًا من معانقة أو لمس طفلتها