نادين نجيم: مهرجان بعلبك أبكاني وذكرني بالوجع

نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم تويتة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وقالت الفنانة نادين نسيب : "مهرجان_بعلبك على قد ما فرّحني بعظمته وجماله وموسيقته .. على قد ما بكّاني لأنه ذكرني بالوجع يلي عم يمرء في بلدي تمنيت للحظة نام وأوعى و يكون كل شي عم نعيشه مجرد كابوس مش حقيقة بحبك كتير يا لبنان بفتخر إنه أصلي من بعلبك ".
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كانت نادين نسيب نجيم، شاركت في موسم دراما رمضان 2019، بمسلسل "خمسة ونص".
المسلسل من بطولة من معتصم النهار، وقصي خولي، ورفيق علي أحمد، ورولا حمادة، ونوال كامل، وجوليان فرحات، ورواد عليو، وهو من تأليف إيمان السعيد، وإخراج فيليب أسمر.
يذكر أن نادين نجيم ظهرت مؤخرا فى تحدى أحمد السقا من خلال برنامج "إغلب السقا" والذى تقدمه الإعلامية والفنانة رزان مغربى.