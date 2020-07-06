أهم الأخبار.. ميليشيات تركية تغادر ليبيا.. إصابة فنان مصري بكورونا.. 10 محظورات بموسم الحج

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات المهمة نستعرضها من خلال التقرير التالي:





مغادرة قوات تركية لقاعدة الوطية في ليبيا بعد قصفها أمس





للمزيد اضط هنا أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن مليشيات تركية غادرت قاعدة الوطية في ليبيا بعد قصفها أمس من قبل طيران الجيش الوطني الليبي..





ليفربول يحتفل بمرور 5 أعوام على ضم فيرمينو





للمزيد اضغط هنا احتفل نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم، الإثنين، بمرور 5 أعوام، على التعاقد مع الدولي البرازيلي روبيرتو فيرمينو، نجم الفريق..





رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء 2500 وحدة سكنية بديلة لسكان العشوائيات بحدائق أكتوبر





للمزيد اضغط هنا تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ومسئولو وزارة الاسكان مشروع إنشاء 2500 وحدة سكنية، الذي يتم تنفيذه بنموذج الإسكان الاجتماعي ذي الطابع الحديث، في منطقة حديقة الجيزة بمدينة حدائق أكتوبر..





في زمن كورونا.. هذه الأفعال محظورة بموسم الحج





للمزيد اضغط هنا نشر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، البروتوكولات الخاصة بموسم الحج، في إطار خطة تنظيم الحج لهذا العام بأعداد محدودة، وللراغبين من المواطنين والمقيمين..





أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 6-7-2020





للمزيد اضغط هنا استقر سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 6-7-2020 ، في البنك المركزى المصري والبنوك الأشهر بمصر..





الفنان محمد صلاح يعلن إصابته بفيروس كورونا





للمزيد اضغط هنا أعلن الفنان محمد صلاح عن إصابته بفيروس كورونا وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وقال محمد صلاح ..





فان دام ينعى رجاء الجداوى بكلمات مؤثرة.. ماذا قال؟





للمزيد اضغط هنا نعى النجم العالمى فان دام الفنانة الراحلة رجاء الجداوى وذلك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام حيث نشر صورة تجمعه بها..





جمارك مطار القاهرة تضبط كتابا أثريا يحوي جزءا من التوراة مهربًا من بيروت.. صور





للمزيد اضغط هنا أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصري قادم من بيروت تهريب كتاب أثري معدني داخل تلفزيون وتم تحرير محضر بالواقعة..





منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب.. مشروع قانون موحد للإيجارات





للمزيد اضغط هنا قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن قانون الإيجار القديم من أهم القوانين التى لم يحسم مجلس النواب مصيرها خلال دور الانعقاد الحالي، على الرغم من أهمية هذا القانون الذي يمس الشارع المصري..



