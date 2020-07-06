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اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 6-7-2020

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:34 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
استقر سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 6-7-2020 ، في البنك المركزى المصري والبنوك الأشهر بمصر.

واستقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية في مستهل التعاملات ،و سجل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين في البنك المركزي 16.04 جنيه جنيها للشراء ، بعد أن كان 16:11 الأسبوع الماضي في نفس اليوم.

وسنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم الاثنين 6-7-2020  وأسعار العملات  الأجنبية في البنوك.

سعر الدولار اليوم الاثنين 6-7-2020 في البنوك

سعر الدولار والعملات الأجنبية

اقرأ أيضا:
فـ طبقا لآخر تحديث لـ البنك المركزي المصري حول أسعار العملات اليوم الاثنين وأسعار صرف الدولار  والريال السعودي و اليورو في البنك المركزي والبنوك ، وجاءت أسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي :


سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين شراء : 16.04 ، وبيع : 16.14 

سجل سعر اليورو ​ اليوم الاثنين شراء :18.05 بعد أن كان الاثنين الماضي 18.07  ، وبيع :18.16 بعد أن كان الاثنين الماضي 18.19  

سعر الجنيه الاسترليني​
 
أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء :  20.04 ، وبيع : 20.15

سعر الفرنك السويسرى​

وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الاثنين ​ شراء :16.96 بعد أن كان الاثنين الماضي 16.99  ، وبيع : 17.07 بعد أن كان الاثنين الماضي 17.10

سعر الـ 100 الين اليابانى

أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء :14.92 بعد أن كان الاثنين الماضي  15.02 ، وبيع 15.02 بعد ان كان  15.12


أما سعر الريال السعودى اليوم الاثنين فقد سجل​ شراء :4.27 بعد أن كان الاثنين الماضي 4.29،  وبيع : 4.30  بعد أن كان الاثنين الماضي 4.32 

سعر الدينار الكويتى​

سجل سعر الدينار الكويتي شراء : 52.14 بعد أن كان الاثنين الماضي 52.35  وبيع :52.49 بعد أن كان الاثنين الماضي52.69

سعر الدرهم الإماراتى

وسجل سعر الدرهم الاماراتى اليوم الاثنين شراء 4.36 بعد أن كان الاثنين الماضي 4.38 .. وبيع :4.39 بعد أن كان الاثنين الماضي 4.41  

سعر اليوان الصيني

وسجل سعر اليوان الصيني اليوم الاثنين شراء 2.27 ، وبيع : 2.28


اقرأ أيضا|

سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين شراء16.5 ، وبيع :16.15 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي
سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين شراء :4:19  ، وبيع : 4.30 

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين .. شراء : 16.5 ، وبيع :16.15 

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في بنك مصر 
 شراء :4:19  وبيع : 4.30
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