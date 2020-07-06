أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 6-7-2020

سعر الجنيه الاسترليني
أما سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 20.04 ، وبيع :
20.15
سعر الفرنك السويسرى
وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الاثنين شراء :16.96 بعد أن كان الاثنين الماضي 16.99 ، وبيع : 17.07 بعد أن كان الاثنين الماضي 17.10
سعر الـ 100 الين اليابانى
أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء :14.92 بعد أن كان الاثنين الماضي 15.02 ، وبيع : 15.02 بعد ان كان 15.12
أما سعر الريال السعودى
اليوم الاثنين فقد سجل شراء :4.27 بعد أن كان الاثنين الماضي 4.29، وبيع : 4.30 بعد أن كان الاثنين الماضي 4.32
سعر الدينار الكويتى
سجل سعر الدينار الكويتي شراء : 52.14 بعد أن كان الاثنين الماضي 52.35 وبيع :52.49 بعد أن كان الاثنين الماضي52.69
سعر الدرهم الإماراتى
وسجل سعر الدرهم الاماراتى اليوم الاثنين شراء : 4.36 بعد أن كان الاثنين الماضي 4.38 .. وبيع :4.39 بعد أن كان الاثنين الماضي 4.41
سعر اليوان الصيني
وسجل سعر اليوان الصيني اليوم الاثنين شراء : 2.27 ، وبيع : 2.28
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