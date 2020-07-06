بفستان أحمر.. أنابيلا هلال تتألق في أحدث ظهور لها

حرصت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصورة جديدة لها من أحدث ظهور لها.
وتألقت أنابيلا هلال فى الصور بإطلالة أنثوية جذابة، حيث ارتدت فستان أحمر طويل وذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم باللون الأحمر الذى لا يحمل أى نقوشات أو تطريزات، وتميز الفستان بشق من الجانب كشف عن ساقيها.
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وانتعلت أنابيلا هلال حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، ولم تتكلف المذيعة اللبنانية فى ارتداء الاكسسوارات أو مجوهرات ولكنها اعتمدت على البساطة وعدم المبالغة.
أما من الناحية الجمالية، اعتمدت أنابيلا هلال على خصلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها.