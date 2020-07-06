AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

ممثلو المالية والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة يتوافقون على المواد المتعلقة بهم في قانون الضريبة الموحد

الإثنين 06/يوليه/2020 - 02:01 م
موازنة البرلمان
موازنة البرلمان
Advertisements
يوسف سامح
اتفقت اللجنة المصغرة من ممثلي وزارة المالية وهيئة النيابة الإدارية على صيغة توافقية للمادة 24 من مشروع قانون الضريبة الموحد ، وذلك بعد اعتراض ممثلو هيئة النيابة الإدارية على ضرورة إذن كتابي من وزير المالية فيما يتعلق بالتحقيق والتأديب للموظفين الذين يحملون صفة الضبطية القضائية وهو ما أعتبره ممثلو النيابة بأنه غير دستوري ويغل يد النيابة الإدارية.

ونجحت اللجنة المصغرة في التوافق وتم إضافة "مع مراعاة قانون النيابة الادارية تجرى النيابة الادارية التحقيق فى الشكاوى المقدمة ضد موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية او اعضاء لجان الطعن من موظفى المصلحة بخصوص عملهم الفنى بعد فحص تجريه المصلحة او وزارة المالية بناء على طلب النيابة الادارية ، ويكون لتقرير الفحص المشار اليه اعتبار فى نتيجة التصرف فى تلك الشكاوى".

كما توافقت أيضا هيئة قضايا الدولة ووزارة المالية حول النص المتعلق بهيئة قضايا الدولة ومنحت نص المادة هيئة قضايا الدولة أختصاصها في نظر الدعاوي التي ترفع من الممول أو المكلف أو عليه يعاونها في ذلك مندوب المصلحة ، ومنحت المادة الحق ايضا لهيئة قضايا الدولة في استدعاء أحد الموظفين المختصين بالمصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية للحضور أمام الحكمة ، وللمصلحة تكليف من تراه من الموظفين ممن لهم صفة الضبطة القضائية للحضور أمام النيابة العامة.

وكانت لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى قد شكلت لجان مصغرة حضرها ممثلو الأطراف المختلفة للإتفاق حول صيغ توافقية، وذلك بحضور المستشار الدكتور أحمد محمد الغنام مساعد وزير العدل لفض المنازعات مستشار لجنة الخطة والموازنة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إتاحة التقسيط وتغليظ الغرامة.. ننشر ملامح قانون الجمارك الجديد قبل إقراره

هيئة النيابة الإدارية تعترض على إذن وزير المالية في إجراء التحقيقات واتخاذ الإجراءات التأديبية

الإدارية العليا تقضي بأن يكون محرر مخالفات البناء مهندس يمتلك صفة الضبطية القضائية

ترشيحاتنا

علاج كورونا .. الصحة العالمية: تجارب ريميدسيفر تستغرق شهرين ولم نتوصل لقرار نهائي

معاشرة جنسية بـ 100 دولار في الساعة| حكاية عصابة بيع القاصرات وتصويرهن في الجيزة

رئيس الوزراء يطالب بسرعة إنشاء المحور الملاصق للعمارات بمنطقة الزمر بالهرم

الكاف يصدم الوداد والرجاء قبل مواجهتى الأهلي والزمالك بأبطال إفريقيا

حضرت بالكمامة.. تأجيل أولى جلسات محاكمة سما المصري بالتحريض على الفسق

فى عيد ميلادها.. 10 إطلالات جريئة عرضت غادة عبد الرازق للانتقادات

AdvertisementS

منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب.. مشروع قانون موحد للإيجارات

الفنان محمد صلاح يعلن إصابته بفيروس كورونا

حذر من إصابة مئات الملايين حال حدوث ذلك..خبير أوبئة: حجم تفشي فيروس كورونا ينفي انتقاله عبر الهواء

رانيا يوسف تنشر فيديو جريء للفنانات.. وتؤكد: هفضح كل متحرش بيا وهقدم بلاغ فوري

مش من مصلحتك.. نائب محافظ القاهرة يوجه تحذيرا لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

معاشرة جنسية بـ 100 دولار في الساعة| حكاية عصابة بيع القاصرات وتصويرهن في الجيزة

أخبار الرياضة .. مفاجأة مرتضى منصور لجمهور الزمالك .. والأهلي ينهي الصفقة السوبر والإعلان عنها خلال أيام

فى عيد ميلادها.. العمر الحقيقى لـ غادة عبد الرازق وعدد زيجاتها

الكاف يصدم الوداد والرجاء قبل مواجهتى الأهلي والزمالك بأبطال إفريقيا

مغادرة قوات تركية لقاعدة الوطية في ليبيا بعد قصفها أمس

جمارك مطار القاهرة تضبط كتابا أثريا يحوي جزءا من التوراة مهربًا من بيروت.. صور

معلنا مشاركته فى الدوري.. شوبير ساخرا: هو الزمالك اكتشف دلوقتي علاج كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض الجريء .. سيرين عبد النور تفاجئ متابعيها بإطلالة لافتة

بإطلالة بسيطة.. كيت ميدلتون تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بفستان أحمر.. أنابيلا هلال تتألق في أحدث ظهور لها