تجنب الحليب ومشتقاته .. شاهد 10 أطعمة تستفز القولون العصبي





وأوضح الدكتور هشام الخياط، خلال مداخلة هاتفية في برنامج عيادة ten، أن هناك العديد من الأكلات التي تسبب تهيج القولون العصبي مثل البصل والثوم والفول والطعمية والكشري والبصارة والفجل والكرنب والقرنبيط والكرات، كلها أمور تسبب استفزاز القولون وانتفاخ البطن.





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وأشار إلى أن الحليب ومنتجاته يسبب انتفاخ البطن لكنه مختلف عن القولون العصبي، لأن البعض لا يستطيع جسمهم هضم اللاكتوز المجود في الحليب، لذا يمكن تناول أقراص الخميرة التي تساعد على هضم اللاكتوز الموجود في الحليب ومنتجاته .





وأوضح أن الكثير يعانون من الانتفاخ نتيجة تناول الأغذية التي تحتوي على الجلوتين مثل القمح ومشتقاته منها الشعير والشوفان، ويفضل تجنبها لتحسن حالة القولون.