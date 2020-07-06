AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

بعد عرض مؤشر مديري المشتريات في 9 أشهر.. التخطيط: حققنا معدلات زيادة بمعدل 9.6%.. والاقتصاديات الدولية فقدت 12.5 تريليون دولار بسبب كورونا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:01 م
وزيرة التخطيط والتنمية
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
Advertisements
آية الجارحي
هالة السعيد:
ارتفاع معدل نمو الاستهلاك الخاص خلال الربع الثالث لـ 7.3%
12.5 تريليون دولار خسائر تراكمية يتكبدها الاقتصاد العالمي في 2020-2021 بسبب كورونا
مؤشر مديري المشتريات يسجل أعلى معدل في أربعة أشهر



أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول نتائج تقرير مؤشرات مديري المشتريات لشهر يونيو 2020 والأسباب والانعكاسات الاقتصادية للمؤشر.

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن معدل النمو الحقيقي السنوي للاستهلاك الخاص بلغ حوالي 7.3% في الربع الثالث من العام المالي 2019 /2020 الماضي، موضحة أن بيانات مؤشر مديري المشتريات الأخيرة علي صعيد الوضع الاقتصادي المحلي، تعكس بوادر الاستقرار في النشاط الإنتاجي لشركات القطاع الخاص غير النفطي في مصر بالمقارنة بالأشهر السابقة.

الطلب والاستهلاك
ذكرت "السعيد" أن معدل الانكماش انخفض بشكل ملحوظ عن الشهر السابق لينعكس ذلك علي الارتفاع النسبي في معدلات نمو الاستهلاك الخاص خلال الربع الثالث من العام المالي 2019/20 لتسجل 7.3% مقارنة بمعدل النمو خلال الربع الثالث من العام المالي 2018/19 البالغ 1.1% .

أرجعت " السعيد" ذلك إلي الطلب المتزايد خاصة على المنظفات والأدوات الطبية جراء الأزمة الراهنة واضطراب الوضع الاقتصادي وحتى نهايتها.

ولفتت إلى التوقعات المستقبلية لاتجاه المؤشر، موضحة أنه علي صعيد التوقعات المستقبلية، كان التفاؤل بالنشاط المستقبلي هو الأعلى في عام 2020 حتي الآن.

اجراءات الحكومة لمواجهة كورونا
وأشارت إلى أن الحكومة تتطلع إلي تخفيف القيود الناتجة عن أزمة كورونا الحالية بشكل أكبر وتشجيع سير النشاط الاقتصادي، موضحة أن الشركات قد أعربت عن أملها في أن يعيد ذلك الطلب في القطاع الخاص ويدعم زيادة الوظائف في المستقبل.

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الخسائر التراكمية المتوقعة للاقتصاد العالمي، حيث قدر صندوق النقد الدولي الخسارة التراكمية التي يتكبدها الاقتصاد العالمي علي مدار العامين 2020-2021 بقيمة تقدر بحوالي 12.5 تريليون دولار بسبب أزمة التعرض لفيروس كوفيد-19.
مؤشر مدراء المشتريات وأثره الاقتصادي
أضافت أن مؤشر مدراء المشتريات هو مؤشر اقتصادي عام شهري يتم حسابه من مسوح شركات القطاع الخاص التي لا تعمل في قطاع النفط، وفي مصر يتم حساب المؤشر من قبل مؤسسة HIS Markit وتصدر بواسطة Emirates NBD ، ويصدر المؤشر ليعكس أداء حوالي 400 شركة قطاع خاص غير منتجة للنفط وتشمل قطاع الصناعة وقطاع التشييد وقطاع الخدمات وقطاع البيع بالتجزئة وقطاع البيع بالجملة.

وأضافت السعيد ، أنه يتم حساب المؤشر كمتوسط مرجح لخمسة مؤشرات فرعية متمثلة في طلبات جديدة 30% ، والانتاج 25% ، والتشغيل 20%، ومواعيد التسليم 15%، والمخزون من السلع المشتراة 10%.

واعتبرت " السعيد" ذلك المؤشر يعد مهم للغاية؛ إذ يعتمد عليها كل من الشركات والمستثمرون والمؤسسات المالية للتعرف على درجة نشاط الاقتصاد بوجه عام والقطاع الخاص (غير المنتج للنفط) بوجه خاص.

معدلات النمو في يونيو الماضي
واستعرضت السعيد النتائج الأخيرة للمؤشر الكلي وتطور المؤشرات الفرعية حيث ارتفع مؤشر مدراء المشتريات في شهر يونيو 2020 حوالي أربع نقاط من 40,6 نقطة إلى 44,6 نقطة، ليسجل أعلى معدل في أربعة أشهر بمعدل ارتفاع بلغ 9,6% بالمقارنة بشهر مايو 2020، كما ارتفعت أيضا المؤشرات الفرعية للانتاج والطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر خلال شهر يونيو الماضي، وعلى الرغم من استمرار الاشارة إلى التراجع الملحوظ في النشاط والطلب على مستوى القطاع الخاص غير النفطي في مصر، فقد انخفض معدل الانكماش بشكل ملحوظ عن الشهر السابق.

ولفتت إلى أن العديد من الشركات استفادت من الرفع الجزئي للقيود المتعلقة بجائحة كوفيد ـ 19  وأفادت بزيادة ساعات العمل ووجود عقود جديدة مع العملاء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاتصالات والتكرير الأعلى نموا .. مجلس الوزراء: 105 مليارات جنيه خسائر الناتج المحلي بسبب كورونا

الحكومة: 105 مليارات جنيه خسائر بسبب فيروس كورونا .. 4% معدل نمو متوقع بعد أزمة الفيروس .. وارتفاع التضخم في أبريل بسبب شهر رمضان

اقتصادنا متماسك.. السعيد تكشف تطورات مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي في الربع الثالث للعام المالي

توقعات بتحقيق معدل نمو 2.6%.. التخطيط تصدر تقريرا يرصد إشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري

بمعدل ارتفاع 9,6% .. السعيد: مؤشر مدراء المشتريات يسجل أعلى معدل في أربعة أشهر

بسبب كورونا.. 12.5 تريليون دولار خسائر تراكمية يتكبدها الاقتصاد العالمي في 2020-2021

ترشيحاتنا

مستشار أكاديمية ناصر العسكرية: لو أردوغان راجل يقرب من خط «سرت - الجفرة»

أخبار الرياضة.. شوبير يسخر من الزمالك.. والكاف يصدم الوداد والرجاء

حبس صاحب فيديو البلطجة واستعراض القوة لترويعه المواطنين بالمطرية

الكنيسة الأرثوذكسية: البابا تواضروس بخير وبصحة جيدة.. فيديو

«الشقراء في بيروت والسمراء بالقاهرة» .. حكاية زواج رشدي أباظة من صباح لمدة 24 ساعة فقط

مقاتل منذ 53 عاما .. ياسر رزق: تاريخ الفريق العصار زاخر ومليء بالبطولات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا .. إم جي تكشف عن موديل ZS 2021 .. صور

لهذه الأسباب.. تناول كوبا من الماء بعد القهوة

هاني الناظر يقدم 8 نصائح لمواجهة حر الصيف