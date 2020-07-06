أخبار الزمالك.. مرتضى منصور يعلن البدء في تنفيذ استاد النادي.. وحازم إمام يبرر غيابه عن اجتماع رموز القلعة البيضاء

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم، الاثنين مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك، وجاءت كالآتي:
أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن مفاجأة سيتم الكشف عنها مساء اليوم وتتعلق بإقامة فرع جديد للنادي في مدينة 6 أكتوبر.
زف الإعلامي أحمد جمال، خبرا سارا لـ جماهير الزمالك، معلنا البدء في إنشاء ملعب نادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر في الأيام المقبلة.
اقترح حازم إمام نجم الزمالك السابق تخصيص يوم قبل سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لخوض مواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم أمام الرجاء المغربي، وذلك لدعم الفريق والشد من أزر اللاعبين.