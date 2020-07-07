بالصور..حرب تصفية حسابات بين إيران وإسرائيل.. استهداف مفاعل نووي ومحطة مياه وميناء.. ومحللون: انفجارات إيران الغامضة عملية من الداخل .. وأفراد سابقون بالجيش هم المنفذون

- محللون: مجموعة مقاومة من أفراد الجيش الإيراني والأمن .. أغاروا على المفاعل

- اتهامات متبادلة.. مسئولون إسرائيليون: الإيرانيون وراء محاولة تخريب بالأراضي المحتلة

- حرب مكتومة الإدانات بين إيران وإسرائيل على الأراضي السورية

- حوادث غامضة منذ 26 يونيو وقعت في طهران





مع ازدياد وتيرة العمليات الغريبة والمجهولة الفاعلين في إيران، أشارت أيادي محللين بمسئولية إسرائيل، التي سبق واستهدفت أهدافا إيرانية في سوريا ، في حرب مكتومة بين الطرفين ربما، وفق ما ذكرت صحف بريطانية.





-رسالة غامضة

بعد منتصف الليل بقليل في 30 يونيو ، وصلت رسالة بريد إلكتروني لبعض النشطاء والمعارضين للنظام والصحفيين، من جماعة ادعت أنها مجموعة غير معروفة تطلق على نفسها اسم فهود الوطن (هوملاند شيتيس)، وأنها وراء أحداث كبرى، وفق ما ذكرت صحف بريطانية.





وقالت المجموعة إنها هاجمت الموقع النووي الإيراني الرئيسي في ناتانز.





- هجوم ناتنز

وادعت في الرسالة التفصيلية أنها فجرت منشأة وأن النظام الإيراني لن يتمكن من إخفاء الأمر.





-ضباط منشقون

وذكرت الجماعة إنها تتكون من منشقين داخل الجيش وقوات الأمن الإيرانية وأنهم كانوا وراء العديد من الهجمات التي أخفتها السلطات الإيرانية حتى الآن عن الجمهور.





بعد عدة ساعات من الصمت الرسمي، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنه كان هناك حادث في محطة ناتانز النووية ، لكنهم استبعدوا العمل التخريبي.





في اليوم التالي ، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني - أعلى جهاز أمني - أنه يعرف سبب "الحادث" في ناتانز ولكن "لأسباب أمنية" لن يذكرها فلن يعلن عن المزيد.





أظهرت صور الأقمار الصناعية التابعة لناسا وجود حريق في ناتانز في الساعة 02:06 ، وهذا مايؤكده توقيت رسالة البريد الإلكتروني من المجموعة.





-مراوغة من النظام

وقد تم صياغة رسالة الجماعة بعناية وتضمنت فيديو دعائيًا حول الهجمات على الموقع الاستراتيجي التي قالت إنها نفذته داخل إيران.





ويتطلب إعداد هذا النوع من البيانات والفيديو ساعات من التخطيط إن لم يكن أيامًا، و كل من كتبه كان يعرف مسبقًا عن انفجار ناتانز ، مما يدعم النظرية القائلة بأنه كان بمثابة عمل تخريبي.





- عمل خارجي

ولكن هناك أيضًا احتمال أن البريد الإلكتروني كان محاولة متقنة للتضليل بشأن من يقف وراء الهجوم ، ويمكن أن يكون في الواقع عمل لعملاء أجانب يتظاهرون بأنهم معارضون للنظام في إيران، من إسرائيل ويتبعون جهاز الموساد مثلًا، وفق ما ذكرت صحف بريطانية.





يشبه اسم المجموعة ، Homeland Cheetahs ، أسماء المجموعات السيبرانية "الإيرانية" الأخرى ، مثل القط الفارسي ، أو Charming Kitten - والتي تكون عبارة عن فرق من المتسللين، يعتقد أنهم جزء من الجيش الإلكتروني للحرس الثوري الإيراني.





-ماضي سابق من العمليات الإسرائيلية

وتقول إسرائيل إنها أحبطت محاولة تخريب بشبكة مياهها في أواخر مايو ، حيث قال الأمن في إسرائيل إنهم منعوا هجومًا إلكترونيًا كبيرًا على نظام المياه.





ويعتقد مسئولون اسرائيليون بشكل كبير إن العمل كان من تنفيذ إيران.





بعد أيام، كان هناك هجوم إلكتروني على موقع شهيد رجائي ، وهو مركز اقتصادي وملاحي مهم في جنوب إيران، حيث أكثر من 50٪ من واردات وصادرات إيران البحرية تتم عبر هذا الميناء، وتسبب الهجوم في انسداد كبير للمياه بالمحطة.





وألقى مسؤولون إيرانيون باللوم على انقطاع التيار الكهربائي ، لكن مصادر المخابرات الغربية تعتقد أنه كان رد إسرائيلي على إيران.





-حرائق وانفجارات

في الأشهر الثلاثة الماضية ، كان هناك عدد متزايد من الحوادث الغامضة التي أتلفت مواقع حساسة في إيران.





حيث اندلعت حرائق عديدة في المنشآت النووية ومصافي النفط ومحطات الطاقة والمصانع والشركات الكبرى في جميع أنحاء البلاد.





- حوادث غامضة

منذ 26 يونيو وحده ، وقعت العديد من هذه الحوادث:





26 يونيو: انفجار في منشأة لإنتاج الوقود السائل للصواريخ البالستية في خوجير ، بالقرب من بارشين ، بالقرب من طهران.





وحريق في محطة كهرباء في شيراز ، تسبب في انقطاع التيار الكهربائي.





30 يونيو: انفجار في عيادة طبية في طهران ، مقتل 19 شخصًا.





2 يوليو: انفجار وحريق في موقع ناتانز النووي





3 يوليو: حريق كبير في شيراز





4 يوليو: انفجار وحريق في محطة كهرباء الأحواز.و تسرب غاز الكلور في مصنع كارون للبتروكيماويات في محشهر.









ويقول سعيد أجانجي ، الصحفي الإيراني المقيم في فنلندا والمتابع للأحداث ، إن الأحداث غير عادية ويمكن أن تكون متعمدة، من الداخل أو الخارجن لكن احتمال الخارج هو الأقوى.





ويرى أجانجي، إنه "من خلال استهداف المواقع الاستراتيجية والاقتصادية لإيران ، فإن الهدف هو دفع الاقتصاد الإيراني إلى الركوع وإجبار النظام على وقف تمويل مجموعات الميليشيات المصنفة إرهابية لمنع التصعيد في الشرق الأوسط".





ويُعد بارشين وخوجير موقعين عسكريين يُعتقد أنهما يضمان مرافق لإنتاج الأسلحة النووية والصواريخ على الطرف الشرقي من طهران.





وقد مُنع مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، منذ فترة طويلة من الوصول إلى بارشين ، حيث يُشتبه في أن إيران أجرت اختبارات شديدة الانفجار تتعلق بتصنيع أسلحة نووية.





-تحذير إيران

وفي اعتراف نادر ، قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا إن انفجار ناتانز يمكن أن يكون نتيجة التخريب "من قبل الدول المعادية ، وخاصة النظام الصهيوني [إسرائيل] والولايات المتحدة".





وتعهد مسئولون إيرانيون بالرد" إذا اتضح أن إيران كانت ضحية هجوم إلكتروني".





وتنفي إيران الاتهامات بأنها تسعى لتطوير أسلحة نووية وقبل أمس الاحد، صرح "مسؤول مخابرات" لم يذكر اسمه لصحيفة نيويورك تايمز ، ان إسرائيل تسببت في انفجار ناتنز وذلك قبل يوم واحد فقط ، من رد وزير الخارجية الإسرائيلي بشكل غير مباشر عندما سُئل عما إذا كانت إسرائيل وراء الحادث، قائلًا "إن أفعالنا في إيران من الأفضل ألا يتم الحديث عنها".





لا تتحمل إسرائيل عادة مسؤولية هذه الأنواع من "الهجمات" ، وقد تجنب المسؤولون الإيرانيون إلقاء اللوم على إسرائيل بشكل مباشر، ولكن يبدو أن الحرب المخابراتية والعملياتية والسيبرانية بين النظامين قد بدأت بالفعل.





وخلال السنوات الماضية، استهدفت إسرائيل مواقع إيرانية في سوريا بغارات جوية، قتلت وأصابت الكثير من الأفراد الموالين لإيران.







