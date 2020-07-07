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أخبار العالم

نقل جثمان الباحث هشام الهاشمي إلى منزله بالعاصمة العراقية بغداد

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:32 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
ذكرت فضائية العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، أن جثمان الباحث العراقي هشام الهاشمي تم نقله إلى منزله عقب مقتله. 

وأثار اغتيال الخبير الأمني العراقي، هشام الهاشمي، أمس الاثنين، بواسطة إطلاق النار عليه، ردود أفعال متباينة، فيما أشارت أصابع الاتهام إلى ضلوع عناصر من حزب الله في عملية الاغتيال.

ووصف سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق:جريمة اغتيال هشام الهاشمي بأنها شنيعة، مطالبا بضرورة تقديم منفذي عملية الاغتيال للمحاكمة.

وأعربت البعثة الأممية لدى العراق عن إدانتها لاغتيال الهاشمي، واعتبرت حادثة الاغتيال عملا جانبا، وطالبت بتقديم القتلة للمحاكمة. كما طالب السفير البريطاني لدى القاهرة بمحاكمة المتورطين في عملية الاغتيال، ووصف الهاشمي بأنه أحد المفكرين الشجعان في العراق
.
من جانبه أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى كاظمي،ملاحقة قتلة الهاشمي ووقف مشهد الاغتيالات في البلاد، مؤكدا أنه سيتم العمل على حصر السلاح في يد الدولة فقط. 
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