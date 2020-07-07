65 % من الإسرائيليين أصيبوا بـ كورونا داخل منازلهم.. وغرامة 500 شيكل لعدم ارتداء الكمامة

نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الثلاثاء تفاصيل إصابة 65% من الإسرائيليين بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19 داخل منازلهم وفرض غرامة 500 شيكل على عدم ارتداء الكمامة داخل إسرائيل.





وصادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون وباء كورونا المستجد والذي يقضي بتغريم كل من لا يرتدي كمامة في الحيز العام بمبلغ 500 شيكل بدلا من 200 شيكل.

ويقضي اقتراح القانون برفع مبلغ الغرامة الإدارية المفروضة على كل من لا يرتدي الكمامة من 200 شيكل إلى 500 شيكل والتحديد أن هذه المخالفة يمكن فرضها ليس فقط من قبل شرطي إنما من قبل مراقبين هم موظفي الدولة، مراقبي سلطة الطبيعة والحدائق، موظفي السلطة المحلية ومراقبين بلديين.

واقترح القانون أن أي مسؤول من المذكورين أعلاه باستثناء الشرطي عليه أن يشارك في دورات تأهيل خصوصية لهذا الأمر وأن فرض الرقابة والغرامة بسبب هذه المخالفة سيتم وفق سياسة إنفاذ عامة، مع مراعاة ضرورة الإنفاذ حسب معايير متساوية، من بين مجموعة من الأمور ومع الأخذ بعين الاعتبار الحاجة لوضع شروط بما يخص الإنفاذ تجاه مجموعات سكانية خاصة وإمكانية تجنب فرض الغرامة حسب الظروف، وستتحمل شرطة إسرائيل مسؤولية تحديد السياسة ودورة التأهيل المذكورة.

كما ينص الاقتراح بالنسبة للمخالفات الإدارية الإضافية المتعلقة بفتح المصالح التجارية على إمكانية تسليم المخالفة بخصوص الغرامة أيضا من خلال تسليمها للمسؤول عن المكان أو المصلحة التجارية وذلك إضافة إلى إرسالها عبر البريد المسجل لصاحب المصلحة التجارية.

وجاء في شرح الاقتراح "بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة وعدم الالتزام بالتعليمات التي هدفها منع الإصابة بالفيروس ومن بينها واجب ارتداء الكمامة فإن الاقتراح ينص على تعديل قانون الإنفاذ ووضع تعليمات هدفها تنجيع وزيادة الإنفاذ".

وذكر الموقع أن الاقتراح أيده بالقراءة الثالثة والنهائية 34 عضو كنيست فيما عارضه 24.





وأظهرت بيانات لمركز البحوث والمعلومات التابع للكنيست الإسرائيلي أن معظم الإصابات بين الإسرائيليين بفيروس كورونا جرت داخل المنازل وانتقلت العدوى من أحد أفراد الأسرة المصابين.





وكما أشارت البيانات وفق ما ذكرت القناة 7 العبرية أن حوالي ثلثي الإصابات بنسبة (65.8٪) بالفيروس جاءت في المنازل.





وأوضحت أن حوالي عُشر المصابين (10.3٪) تعرضوا للإصابة في المدارس والاجتماعات والجامعات.





ولفتت إلى أن 5.8٪ من المصابين تعرضوا للفيروس في المراكز الطبية؛ و3.9٪ تعرضوا لها خلال حدث أو مؤتمر؛ فيما 2.2٪ تعرضوا للإصابة أثناء زيارة كنيس (198 شخص).





ونوه المركز أن حوالي 2٪ من الإصابات جاءت عبر الاحتكاك في المراكز التجارية أو المحلات التجارية، فيما أصيب فقط 1.8٪ في أماكن الترفيه، بينما 8.2٪ من الإصابات لم يكشف مكان حدوثها.





وأفادت القناة بأن وزارة الصحة الإسرائيلية امتنعت حتى الآن عن عرض هذه البيانات، مبينة أن التعرض للإصابات لم يكن ظاهرًا في بيانات مركز الكنيست إلا لـ 8981 شخصًا في كورونا من أصل 30200 شخص.