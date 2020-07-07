ساري يحشد أسلحة يوفنتوس لموقعة ميلان بالدوري الإيطالي

أعلن ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة ميلان المقرر لها، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي.



