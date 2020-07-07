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رياضة

ساري يحشد أسلحة يوفنتوس لموقعة ميلان بالدوري الإيطالي

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 01:57 م
يوفنتوس
يوفنتوس
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إسراء أشرف
أعلن ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة ميلان المقرر لها، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي.

وشهدت القائمة غياب الثنائي الهولندي ماتياس دي ليخت، والأرجنتيني باولو ديبالا، بسبب الإيقاف.

وجاءت اختيارات ساري كاملة، كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني - بنسوليو - بوفون.
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خط الدفاع: كيليني - ساندرو - دانيلو - بونوتشي - روجاني - كوكولو.

خط الوسط: بيانيتش - رامزي - ماتويدي - رابيو - بينتانكور - موراتوري.

خط الهجوم: رونالدو - كوستا - كوادرادو - هيجواين - برنارديسكي - أوليفيري - فريوني.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب لدوري الإيطالي برصيد 75 نقطة، بينما يأتي ميلان في المركز السابع بـ46 نقطة.
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