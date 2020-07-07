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أخبار البلد

جنازة عسكرية ووشاح ومحور لتخليد اسمه.. كيف كرم الرئيس السيسي الفريق العصار حيا وميتا

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 02:20 م
جنازة الفريق محمد
جنازة الفريق محمد العصار
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كـريـم الـخـطـيـب
تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجنازة العسكرية للفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، من مسجد المشير طنطاوي.


وحضر الجنازة كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وسامح شكري، وزير الخارجية.


وشارك عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار القوات المسلحة وعدد من قدامى قادة القوات المسلحة.


وقدم السيسي العزاء لأسرة الفريق محمد العصار، الذي يعد أحد الرموز العسكرية المصرية أثناء تقدمه الجنازة العسكرية في مسجد المشير طنطاوي.


واستعرض حرس الشرف، النياشين والقلائد التى حصل عليها الفريق محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، طوال مسيرته المهنية بالقوات المسلحة، وذلك خلال الجنازة العسكرية التى أقيمت للفقيد الراحل بمسجد المشير طنطاوى وتقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسى.


وظهر جثمان الفقيد الراحل الفريق محمد العصار، ملفوفًا بعلم مصر تكريمًا له، كما استعرض حرس الشرف، النياشين والقلائد التى حصل عليها الفريق محمد العصار، خلال مسيرته المهنية بالقوات المسلحة.


وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه منذ أيام بإطلاق اسم الفريق محمد العصار على محور "أبو بكر الصديق – تحيا مصر"، وهو أحد المحاور التى افتتحها رئيس الجمهورية منذ أيام بشرق القاهرة خلال افتتاحه عددا من المحاور والمشروعات القومية في شرق القاهرة.


كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.
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