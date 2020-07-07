جنازة عسكرية ووشاح ومحور لتخليد اسمه.. كيف كرم الرئيس السيسي الفريق العصار حيا وميتا









وحضر الجنازة كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وسامح شكري، وزير الخارجية.









وشارك عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار القوات المسلحة وعدد من قدامى قادة القوات المسلحة.









وقدم السيسي العزاء لأسرة الفريق محمد العصار، الذي يعد أحد الرموز العسكرية المصرية أثناء تقدمه الجنازة العسكرية في مسجد المشير طنطاوي.







