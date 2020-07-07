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تعليم

بعد اللجنة.. طلاب ثانوية أزهرية في الإسكندرية: الأدب والنصوص سهل ومباشر

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 03:28 م
الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية
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أحمد بسيوني

أعرب طلاب الثانوية الأزهرية، الشعبة العلمية، عن ارتياحهم لسهولة امتحان الأدب والنصوص، مشيرين إلى أن الامتحان سهل ومباشر.


وتفقد الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الثلاثاء لجان امتحان الثانوية الأزهرية للقسم العلمي بمجمع معاهد سموحة: بنين سموحة النموذجي، وفتيات سموحة النموذجي، وبنين الإسكندرية.


وقد اطمأن الشيخ أحمد هاشم للاطمئنان على مستوى الامتحان، والتزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والوقائية داخل اللجان.

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وتم تفقد لجان الامتحان داخل المعاهد، ومتابعة التزام الجميع بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، والتزام الطلاب وجميع العاملين بالوسائل الوقائية والصحية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا، والمحافظة على سلامة وأمن الجميع، والاطمئنان على مستوى الامتحان، ومطابقته للمنهج المقرر، وعدم وجود شكوى منه.

وتم التشديد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان مع الطلاب أو العاملين المشاركين في أعمال الامتحانات، وتوفير المناخ المناسب لأداء الطلاب امتحانهم، والتأكيد على تطهير وتعقيم اللجان بعد خروج الطلاب، والنظافة المستمرة للجان، ودورات المياه داخليًا وخارجيًا.

بعد اللجنة.. طلاب ثانوية أزهرية في الإسكندرية: الأدب والنصوص سهل ومباشر
بعد اللجنة.. طلاب ثانوية أزهرية في الإسكندرية: الأدب والنصوص سهل ومباشر
بعد اللجنة.. طلاب ثانوية أزهرية في الإسكندرية: الأدب والنصوص سهل ومباشر
بعد اللجنة.. طلاب ثانوية أزهرية في الإسكندرية: الأدب والنصوص سهل ومباشر
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