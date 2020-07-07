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اقتصاد

تنمية التجارة الداخلية: إتاحة خدمة الإطلاع والبحث عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية إلكترونيا

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:21 م
وزير التموين
وزير التموين
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محمد صبيح
أعلن  الدكتور ابراهيم عشماوى، مساعد اول وزير التموين  ورئيس جهاز تنمية  التجارة الداخلية، عن  استحداث خدمة الإطلاع والبحث عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى  للدكتور  على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ،للإعلان عن  بعض خدمات التحول الرقمي في منظومة العلامات التجارية .
وتهدف الوزارة من وراء إطلاق هذه الخدمة  للتيسير على العملاء ومنع التزاحم أمام ادارة العلامات مع اتاحة الخدمات اللامركزية في طلب تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية.

وكشف " عشماوي" عن نشر قواعد بيانات العلامات التجارية والنماذج الصناعية المودعة والمسجلة داخل مصر من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز كخدمة متميزة تتيح لجمهور المتعاملين مع الإدارة الإطلاع والبحث عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية المختلفة قبل تقديم طلبات تسجيل جديدة .

واعتبر "عشماوي"ان هذه الاجراءات، تحد من الالتباس والخلط والتشابه مع العلامات التجارية والنماذج الصناعية المودعة والمسجلة بالفعل.
 
واضافانه تفعيل الإتفاقية التى تم توقيعها مع مكتب البراءات الياباني للملكية الفكرية ، حيث تم إيفاد 9 من الفاحصين الفنيين بالإدارة للمشاركة فى ورش العمل التى عقدت في اليابان وفقا للاتفاقية التى تم توقيعها مع مكتب البراءات الياباني للملكية الفكرية (JPO) على هامش فعاليات اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ( WIPO) الذي عقد  بجنيف وسيستمر العمل بهذه الإتفاقية لمدة أربع سنوات من تاريخ التوقيع.
 

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