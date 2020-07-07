تنمية التجارة الداخلية: إتاحة خدمة الإطلاع والبحث عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية إلكترونيا





وتهدف الوزارة من وراء إطلاق هذه الخدمة للتيسير على العملاء و منع التزاحم أمام ادارة العلامات مع اتاحة الخدمات اللامركزية في طلب تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية.





وكشف " عشماوي" عن نشر قواعد بيانات العلامات التجارية والنماذج الصناعية المودعة والمسجلة داخل مصر من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز كخدمة متميزة تتيح لجمهور المتعاملين مع الإدارة الإطلاع والبحث عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية المختلفة قبل تقديم طلبات تسجيل جديدة .





واعتبر "عشماوي"ان هذه الاجراءات، تحد من الالتباس والخلط والتشابه مع العلامات التجارية والنماذج الصناعية المودعة والمسجلة بالفعل.

واضافانه تفعيل الإتفاقية التى تم توقيعها مع مكتب البراءات الياباني للملكية الفكرية ، حيث تم إيفاد 9 من الفاحصين الفنيين بالإدارة للمشاركة فى ورش العمل التى عقدت في اليابان وفقا للاتفاقية التى تم توقيعها مع مكتب البراءات الياباني للملكية الفكرية (JPO) على هامش فعاليات اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ( WIPO) الذي عقد بجنيف وسيستمر العمل بهذه الإتفاقية لمدة أربع سنوات من تاريخ التوقيع.