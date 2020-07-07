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مرأة

في البحر.. شاهد.. علا الفارس بإطلالة صيفية ساحرة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:42 م
علا الفارس
علا الفارس
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آية التيجي
تألقت الإعلامية الأردنية علا الفارس بصورة جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت  علا الفارس بإطلالة  كاجوال جذابة، ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.


وظهرت علا الفارس وهي توب باللون الأسود كت وعليه سكيني برتكول جبردين باللون البيج الناعم، وهو ما أبرز من رقة واناقة إطلالتها.

ورفعت علا الفارس شعرها إلى الوراء بطريقة ناعمة وجذابة بعمله ذيل حصان، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأبرزت  علا الفارس إطلالتها بوضع لمسات بسيطة من المكياج، وقامت بوضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، لتبرز من جمال ملامحها.

ولم تتكلف علا الفارس في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اختارت ساعة يد باللون الأسود نظارة شمسية باللون الأسود؟

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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