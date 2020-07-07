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أخبار العالم

ترامب يهدد: سأضغط على حكام الولايات لفتح المدارس في الخريف

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:50 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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شيماء مصطفى
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيضغط على حكام الولايات الأمريكية لفتح المدارس في فصل الخريف المقبل.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال ترامب أنه سيضغط على الحكام لفتح المدارس في الخريف على الرغم من الزيادة المطردة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأشار ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض لمناقشة إعادة فتح المدارس، إلا أن بعض الأشخاص يريدون إبقاء المدارس مغلقة لأسباب سياسية.

وأوضح "مستحيل، لذا سنضغط بشدة على المحافظين وعلى الجميع لفتح المدارس".

وفي سياق آخر، أكد أن الاقتصاد الأمريكي يتعافى وحققت البلاد أرقاما قياسية في الوظائف.
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