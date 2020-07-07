ترامب يهدد: سأضغط على حكام الولايات لفتح المدارس في الخريف

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيضغط على حكام الولايات الأمريكية لفتح المدارس في فصل الخريف المقبل.





ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال ترامب أنه سيضغط على الحكام لفتح المدارس في الخريف على الرغم من الزيادة المطردة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.





وأشار ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض لمناقشة إعادة فتح المدارس، إلا أن بعض الأشخاص يريدون إبقاء المدارس مغلقة لأسباب سياسية.





وأوضح "مستحيل، لذا سنضغط بشدة على المحافظين وعلى الجميع لفتح المدارس".



