حمزة المثلوثي يحضر غداََ للقاهرة لإتمام تعاقده مع الزمالك

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن موعد وصول التونسي حمزة المثلوثي لاعب منتخب بلاده وفريق الصفاقسي لإتمام تعاقده مع نادي الزمالك.





وقال فايق خلال تصريحاته على فصائية أون تايم سبورت في برنامج جمهور الثالثة، إن حمزة المثلوثي سيحضر إلى القاهرة غدا برفقة فرجاني ساسي.





وأضاف فايق أن أمير مرتضى منصور سيتم التعاقد مع المثلوثي غداََ في صفقة انتقال حر وذلك يحتسب للمشرف العام على الكرة.





وتابع: كما يعمل مسئولو الأهلي بقوة في صفقاتهم يعمل الزمالك بقوة ايضاََ في ضم لاعبين مميزين.



