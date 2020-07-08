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الجنرال المبتسم.. طارق الخولي: الفريق العصار لديه سجل حافل بالبطولات.. فيديو

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 04:38 ص
طارق الخولي
طارق الخولي
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إبراهيم القادري
قال النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب، إن تاريخ الفريق محمد العصار طويل، وبطولي عظيم، منذ حرب ـكتوبر 73 وحتى وفاته.

وأضاف طارق الخولي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج من مصر المذاع علي قناة سي بي سي، أن الفريق العصار لديه سجل حافل بالبطولات، بالإضافة الي تاريخه الوطني المشرف، مشيرا الي ان جميع الشباب الذين كانوا يعرفونه؛ كانوا يلقبونه بـ"الجنرال المبتسم".

وأوضح طارق الخولي، أن الفريق العصار ترك أثرا عظيما وكبيرا بداخلنا جميعا، كما أننا اقتربنا منه بعد ثورة 2011، وكان أحد الذين على أكتافهم مسئولية الدولة المصرية في ذلك الوقت .

وأشار إلى ان الفريق العصار كان يتولى التسليح في الجيش في وقت حساس خلال ممارسة الضغوط السياسية من الخارج على مصر في ذلك الجانب واستطاع تجاوز هذه المحنة .

وأكمل أن الفريق العصار قام بفكرة تنويع مصادر التسليح كما انه ذو امكانيات ومكانة خاصة جدا و لديه علم واسع في مجال عمله .
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