أهالى ميت الخولي بالدقهلية يشيعون جثمان شهيد لقمة العيش

شيع أهالى قرية ميت الخولى مؤمن، التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، جثمان شهيد الشهامة ولقمة العيش " عادل حلمي محمد محمود" ٣٦ عاما، إلى مثواه الأخير، عقب إنهاء كافة الإجراءات اللازمة بإرسال الجثمان من الكويت إلى مصر. التابعةبمحافظةعادل حلمي محمد محمود" ٣٦ عاما، إلى مثواه الأخير، عقب إنهاء كافة الإجراءات اللازمة بإرسال الجثمان من الكويت إلى مصر.





حيث سادت حالة من الألم والحزن القرية فور علمهم بمقتل ابن قريتهم الخلوق والمحبوب عادل والذى كان نموذجا للشاب المكافح الخدوم للجميع والذى ضحى بحياته لحماية مكان عمله بمنطقة " الوفرة بالكويت" من مرتزقة ولصوص حاولوا سرقة المزرعة التى يعمل بها وظل يطاردهم حتى تخلصوا منه ودهسوه بسيارة يستقلونها.





وأكد زملاؤه بالكويت الذين حاولوا إنقاذه أثناء نقله للمستشفى فى التحقيق، أن لصوصا حاولوا سرقة حديد من مزرعة يعمل بها بالوفرة وكانوا يستقلون لورى لنقل المسروقات به، ولكنه ظل يطاردهم وتشبث باللورى حتى سقط وتم دهسه.





فيما طالبت أسرته عقب تشييع الجثمان- تاركا طفلة تدعى "نور" عمرها شهور- من السلطات الكويتية، القبض على الجناة الذين يتَّموا ابنته وحرموها من أب لم يرها منذ ولادتها إلا من خلال صور عبر الهاتف.



