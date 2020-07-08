رجال الأعمال المصريين الأفارقة: محفظة الإنتاج الحيواني بلغت 10 مليارات جنيه

نظمت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي ورشة عمل موسعة عن دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في ظل حضور مكثف عبر تقنية الفيديو كونفرانس، واستضافت الورشة الأستاذ علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري واللواء دكتور مصطفي هدهود رئيس الشركة المصرية للتنمية الريفية والدكتور طارق القيعي عميد كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية الأسبق، وقد أدار الورشة أحمد خطاب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة.





وتحدث علاء فاروق معربًا عن ما يجريه البنك من تطوير دائم ومستمر وفق توجيهات القيادة السياسية ودولة رئيس الوزراء بشأن الإهتمام بقطاع الزراعة ، وأن البنك حريص على توفير القروض للمزارع الصغير والمتناهي الصغير بفائدة ٥٪؜ وكذا دعم الزراعة التعاقدية للحاصلات الزراعية والانتاج الحيواني، مشيرا أن محفظة تمويل الإنتاج الحيواني قد بلغت ١٠ مليار جنيه وان البنك يستعد هذا العام لتدشين ٢٠ فرع محدثين متكاملين لتقديم الخدمة المصرفية والإستشارية للعملاء على مستوى الجمهورية وأن التدريب الزراعي ونقل الخبرات والنظر لتصدير الحاصلات الزراعية من أوليات العمل في دعم هذا القطاع الحيوي.













ومن جانبه تحدث اللواء مصطفى هدهود عن أهمية الأمن الغذائي المصري وما تجريه الحكومة والسادة المحافظون وتحديدا محافظة الوادي الجديد في التوسع في العمل الزراعي وفق منظومة حديثة تخدم نوعية الزراعة المتفقة مع أنظمة الري الحديثة ، وأن الشركة المصرية للتنمية الريفية التي يرأسها جاري هيكلتها بالتنسيق مع البنك الزراعي بالاستعانه بأحد بيوت الخبرة العالمية وأيضا بالتعاون الفني مع الجانب المصري ممثلا في الهيئة العربية للتصنيع والجانب البلاروسي من أجل توفير المعدات الزراعية الحديثة لكافة المشاريع الزراعية .





وتحدث الدكتور يسري الشرقاوي رئيس الجمعية مقدما مبادرة لكي يطرحها البنك الزراعي المصري بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة والشركة المصرية للتنمية الريفية وعدد من المحافظات المصرية تحت عنوان (( مشروعك زراعي)) لخدمة أصحاب المدخرات الصغيرة من أبناء مصر ف الداخل والعائدين لوطنهم من الخارج بسبب تداعيات جائحة كورونا ، وذلك لخلق فرص انتاجية زراعية تدعم الإكتفاء الذاتي وتخلق فرص عمل جديدة .





كما اعلن رئيس الجمعية والدكتور مصطفي هدهود رئيس الشركة المصرية للتنمية الريفية عن مذكرة تعاون مشترك بين الجانبين لخدمة أعضاء الجمعية من رواد ورجال الأعمال العاملين بقطاع الزراعة من أجل تحقيق تقدم ملحوظ في هذا القطاع الحيوي.





وتحدث الدكتور طارق القيعي مؤكدا أنه كان هناك دورا كبيرا لمصر من خلال جامعة الإسكندرية فينا يخص بعثات التعليم في أفريقيا ، وأن هذا الدور يجب أن يعود بقوة بين الجامعات المصرية والتعليم الفني المصري الجاري تطويرة في كافة المجالات والتي يجب ان يأتي في مقدمتها تطوير التعليم الفني الزراعي مع الجانب الإفريقي ، كما أن هناك منظومة جديدة تحتاج إلى التفعيل تجمع ما بين مكافحة التصحر وزراعة الصحراء وإنشاء مدارس فنية زراعية حديثة متطورة وبين التدريب الزراعي.





وناشد البنك الزراعي المصري بضرورة إرسال خبراء في التمويل لإعطاء دورات تدريبية تشجع الخريجين في آخر سنه دراسية على الدخول في مجالات ريادة الأعمال في القطاعات الزراعية بديلا عن انتظار قطار التوظيف.











