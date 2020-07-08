AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

رجال الأعمال المصريين الأفارقة: محفظة الإنتاج الحيواني بلغت 10 مليارات جنيه

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:32 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
نظمت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة  برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي ورشة عمل موسعة عن دعم المشروعات الصغيرة  والمتناهية الصغر في ظل حضور  مكثف عبر تقنية الفيديو كونفرانس، واستضافت الورشة الأستاذ علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري واللواء دكتور مصطفي هدهود رئيس الشركة المصرية للتنمية الريفية والدكتور طارق القيعي عميد كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية الأسبق، وقد أدار الورشة  أحمد خطاب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة.

وتحدث علاء فاروق معربًا عن ما يجريه البنك من تطوير دائم ومستمر وفق توجيهات القيادة السياسية ودولة رئيس الوزراء بشأن الإهتمام بقطاع الزراعة ، وأن البنك حريص على توفير القروض للمزارع الصغير والمتناهي الصغير بفائدة ٥٪؜ وكذا دعم الزراعة التعاقدية للحاصلات الزراعية والانتاج الحيواني، مشيرا أن محفظة تمويل الإنتاج الحيواني قد بلغت ١٠ مليار جنيه وان البنك يستعد هذا العام لتدشين ٢٠ فرع محدثين متكاملين لتقديم الخدمة المصرفية والإستشارية للعملاء على مستوى الجمهورية وأن التدريب الزراعي ونقل الخبرات والنظر لتصدير الحاصلات الزراعية من أوليات العمل في دعم هذا القطاع الحيوي.



ومن جانبه تحدث اللواء مصطفى هدهود عن أهمية الأمن الغذائي المصري وما تجريه الحكومة والسادة المحافظون وتحديدا محافظة الوادي الجديد في التوسع في العمل الزراعي وفق منظومة حديثة تخدم نوعية الزراعة المتفقة مع أنظمة الري الحديثة ، وأن الشركة المصرية للتنمية الريفية التي يرأسها  جاري هيكلتها بالتنسيق مع البنك الزراعي بالاستعانه بأحد بيوت الخبرة العالمية وأيضا بالتعاون الفني مع الجانب المصري ممثلا في الهيئة العربية للتصنيع والجانب البلاروسي من أجل توفير المعدات الزراعية الحديثة لكافة المشاريع الزراعية .

وتحدث الدكتور يسري الشرقاوي رئيس الجمعية مقدما مبادرة لكي يطرحها  البنك الزراعي المصري بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة والشركة المصرية للتنمية الريفية وعدد من المحافظات المصرية تحت عنوان (( مشروعك زراعي))  لخدمة أصحاب المدخرات الصغيرة من أبناء مصر ف الداخل والعائدين لوطنهم من الخارج بسبب تداعيات جائحة كورونا ، وذلك لخلق فرص انتاجية زراعية تدعم الإكتفاء الذاتي وتخلق فرص عمل جديدة .

كما اعلن رئيس الجمعية والدكتور مصطفي هدهود رئيس الشركة المصرية للتنمية الريفية عن مذكرة تعاون مشترك بين الجانبين لخدمة أعضاء الجمعية من رواد ورجال الأعمال العاملين بقطاع الزراعة من أجل تحقيق تقدم ملحوظ في هذا القطاع الحيوي.

وتحدث الدكتور طارق القيعي مؤكدا أنه كان هناك دورا كبيرا لمصر من خلال جامعة الإسكندرية فينا يخص  بعثات التعليم في أفريقيا ، وأن هذا الدور يجب أن يعود بقوة بين الجامعات المصرية والتعليم الفني المصري الجاري تطويرة في كافة المجالات والتي يجب ان يأتي في مقدمتها تطوير التعليم الفني الزراعي مع الجانب الإفريقي ، كما أن هناك منظومة جديدة تحتاج إلى التفعيل تجمع ما بين مكافحة التصحر وزراعة الصحراء وإنشاء مدارس فنية زراعية حديثة متطورة وبين التدريب الزراعي.

وناشد البنك الزراعي المصري بضرورة إرسال خبراء في التمويل لإعطاء دورات تدريبية تشجع الخريجين في آخر سنه دراسية على الدخول في مجالات ريادة الأعمال في القطاعات الزراعية بديلا عن انتظار قطار التوظيف.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رجال الأعمال المصريين الأفارقة: لدينا فرصة جيدة للاستثمار داخل الوطن

رجال الأعمال الأفارقة تقدم للحكومة توصيات للحد من خسائر الاقتصاد بعد أزمة كورونا

رجال الأعمال المصريين الأفارقة: الدولة حققت طفرة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ظل كورونا

"المصريين الأفارقة": نسعى لتحقيق مصالح مجتمع المال والأعمال

انطلاق مؤتمر الزراعة المصرية الإفريقية الحديثة في ظل الأزمات الوبائية.. الثلاثاء

القارة الأولى في العالم.. الأعمال المصريين: دعم أفريقيا الخضراء ضرورة لمساعدة المشروعات الصغيرة

ترشيحاتنا

انفوجراف.. مصر تحتل المركز الـ 9 عربيًا في مؤشر نضوج ريادة الأعمال العربية

التنمية المحلية: إيقاف تراخيص البناء 6 أشهر فى هذه المحافظات

حدث ليلاً | لاعب أهلاوي يوقع للزمالك.. حفتر يشكر مصر.. اقتحام البرلمان الصربي

الجمارك تحبط 1691 محاولة تهريب بـ975.3 مليون جنيه في 3 أشهر

حالة إثبات أي تزوير.. التموين تحذر: إلغاء البطاقة نهائيا والمسائلة القانونية لهؤلاء الأشخاص

إزالة برج سكنى فى إيتاى البارود وإحالة صاحبه للنيابة العسكرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختراع مذهل.. كمامة شفافة تمكن الصم من قراءة الشفاه

مزيل العرق.. فكرة غير تقليدية لتشجيع ركاب المواصلات على ارتداء الكمامات

في عيد ميلادها.. إنجي وجدان تتحدى وزنها بإطلالات على الموضة