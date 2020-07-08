الأوقاف تعلن مواعيد المقابلة الشخصية للمتقدمين للعمل بنظام الأجر

أعلنت وزارة الأوقاف، مواعيد المقابلة الشخصية للمجموعة الأولى من المتقدمين للعمل (مهندس اتصالات - مهندس مدني - محاسبين) بنظام الأجر مقابل العمل، ومن الموارد الذاتية للوزارة وفق احتياجاتها الفعلية.





وطالبت وزارة الأوقاف، الذين تقدموا عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، ويرغبون في العمل، من الحاصلين على الدكتوراه أو الماجستير أو الدبلومة أو الحاصلين على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف أو ممتاز، الحضور للمقابلة الشخصية على النحو الآتي :





(المجموعة الأولى)

أولا مقابلة المهندسين المدنيين في تمام الساعة العاشرة صباحًا بقاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف، وفق الجدول التالي:





السبت : 11/ 7 / 2020م .





ثانيا: الأحد : 12/ 7 / 2020م (مقابلة مهندسين اتصالات) العاشرة صباحا بقاعة حراء بديوان عام الوزارة.





ثالثا الاثنين: 13/ 7 / 2020م (مقابلة المحاسبين) العاشرة صباحا بقاعة حراء بديوان عام الوزارة.​



