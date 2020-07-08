مستبد وقمعي وتدخل في 3 دول مستقلة.. البرلمان الأوروبي يطالب بـ عقوبات صارمة لـ أردوغان

تقدم 69 عضوا في البرلمان الأوروبي بمذكرة إلى نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل طالبوا فيها بفرض عقوبات اقتصادية صارمة ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب استبداده وقمعه للديمقراطية وتدخله في سوريا والعراق وليبيا.





ووفقا لوسائل إعلام تركية، جاء في المذكرة أن الرئيس التركي قام بقمع الكثير من المعارضين تحت مظلة إعلان حالة الطوارئ حيث اعتقل أكثر من 90 ألف مواطن، في الخمس سنوات الأخيرة، بتهمة الإرهاب، منهم رؤساء أحزاب، وأعضاء برلمان، والآلاف من حزب الشعوب الديمقراطي، وصحفيين، وأكاديمين ونشطاء حقوق الإنسان. بتهمة الإرهاب، منهم رؤساء أحزاب، وأعضاء برلمان، والآلاف من حزب الشعوب الديمقراطي، وصحفيين، وأكاديمين ونشطاء حقوق الإنسان.





وخلال هذه الفترة، وصف أردوغان كل من ينتقد سياسته تجاه الأكراد بأنه "إرهابي وخائن وعدو الوطن".









وحول الوضع في العراق، أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم المتزايد إزاء الهجمات التي تشنها القوات التركيّة على مناطق سنجار في العراق، وقصف الطائرات المسيرة التركية لكوباني في يوم 23 يونيو من هذا العام.





وأضاف النواب في خطابهم أن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وكذلك عضو بمجلس أوروبا، ولذلك يجب ألا يتحمل البرلمان مثل هذه الأحداث غير المقبولة ضد الديمقراطية والقانون المحلي والدولي.



