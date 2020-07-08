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مرأة

استخدامات منظار البطن عند النساء.. معرفة أسباب تأخر الإنجاب أبرزها

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 08:59 م
استخدامات منظار البطن
استخدامات منظار البطن عند النساء
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آية التيجي
يعد منظار البطن أو التنظير البطني من أهم الفحوصات الطبية البسيطة التي تكشف عن الكثير من المشاكل المرضية، حيث يلجأ لاستخدامها الكثير من الأطباء في مختلف المجالات الطبية.

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وأوضح الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري و المناظير النسائية وعلاج العقم، أن منظار البطن له استخدامات أيضا في الكشف عن المشاكل النسائية، ومن بينها :

1-حالات الإصابة ببطانة الرحم المهاجرة .

2- التصاقات الحوض.

3- رؤية المبيضين والرحم وقنوات فالوب والحوض.

4- يكشف عن أسباب تأخر الإنجاب.

وأضاف الملا في منشور له عبر حسابه الرسمية على الفيس بوك، أن المنظار البطني يكن ان يستخدم ايضا في تشخيص أو علاج بعض الحالات المستعصية الخاصة بـ النساء، ومن أبرزها:

5- استئصال نسيج بطانة الرحم المهاجرة.

6- استئصال أكياس على المبيض أو تسليك قنوات فالوب.

وأكد الملا، ان منظار البطن يعد من العمليات البسيطة والسهلة، حيث ان الموعد الأنسب لإجرائها بعد انتهاء الدورة الشهرية مباشرًة تحت تأثير التخدير العام، ويقوم الطبيب بعمل جرحين على كل جانب من أسفل البطن، ثم يدخل أنبوب بهم ليتمكن من خلاله إدخال أدوات المنظار الجراحية إلى التجويف البطني وتحريكها بين الأعضاء الداخلية لإجراء الجراحة.
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