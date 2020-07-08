AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مانشستر سيتي يقسو على نيوكاسل بخماسية نظيفة في الدوري الإنجليزي.. فيديو

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 09:02 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
حقق نادي مانشستر سيتي انتصارًا كبيرًا على حساب نظيره نادي نيوكاسل يونايتد بخماسية نظيفة ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح البرازيلي جابريال خيسوس في الدقيقة العاشرة بعد تمريرة من زميله الإسباني ديفيد سيلفا.

وفي الدقيقة 21، أضاف الجزائري رياض محرز الهدف الثاني من نسخة مكررة من هدف خيسوس، بعد تمريرة من الجهة اليسرى من زميله كيفن دي بروين، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، أضاف فيرنانديز مدافع نيوكاسل الهدف الثالث لمانشستر سيتي بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 58، ليعزز بعدها ديفيد سيلفا من تقدم السيتيزينز في الدقيقة 65 من ضربة حرة مباشرة.

وفي الدقيقة 92، أضاف رحيم ستيرلنج الهدف الخامس والأخير لمانشستر سيتي، لتنتهي المباراة بفوز فريقه بخماسية نظيفة.

وبتلك النتيجة، عزز نادي مانشستر سيتي موقعه في المركز الثاني بعدما رفع رصيده للنقطة 69، بينما توقف رصيد نادي نيوكاسل عند 43 نقطة في المركز الثاني عشر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتقدم على أرسنال بعد خطأ فادح من ديفيد لويز.. فيديو

غباء ديفيد لويز مستمر.. طرد اللاعب البرازيلي ومانشستر سيتي يسجل الهدف الثاني عن طريق دي بروين

مانشستر سيتي يكتسح آرسنال بثلاثية.. ويؤجل حسم ليفربول لـ لقب الدوري الإنجليزي.. فيديو

مانشستر سيتي يكتسح بيرنلي بخماسية نظيفة في الدوري الإنجليزي ..فيديو

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

كأس الاتحاد الإنجليزي.. دي بروين يتقدم لمانشستر سيتي في الشوط الأول على نيوكاسل |فيديو

ترشيحاتنا

ببدلة سوداء.. محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة "تيك توك"

تراجع 4 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

في عيد ميلادها.. إنجي وجدان تتحدى وزنها بإطلالات على الموضة

سمير فرج: القوات المصرية قادرة على الوصول إلى أى مكان يهدد أمنها القومي

مهيب عبد الهادي: حسام عاشور يحسم انتقاله لأحد الأندية خارج مصر

قبل التحقيق معه.. الأهلي يتحرى واقعة خوض بادجي مباراة كرة خماسية بمنطقة سكنية

AdvertisementS

قبل إقامة الاحتفالية بيوم.. عملات «الزمالك نادي القرن» تغزو السوق المحلية

الأهلي يتوصل إلى اتفاق نهائي لضم الأوكرانية ايكاترينا لفريق الطائرة

صراع الوكلاء يهدد صفقة انتقال الجزيري للأهلي

اتصور بـ التيشيرت الاحمر | الأهلي يعلن غدًا عن أولى صفقاته فى ميركاتو الصيف

بأمر الفيفا 4 سنوات.. مجدي عبدالغني: إجراء انتخابات مجلس اتحاد الكرة لمدة عام "كلام كفتة"

اصنع حظى الخاص.. صالح جمعة يشعل السوشيال ميديا| شاهد

3.5 مليون دولار.. سبب تعثر مفاوضات الأهلي لضم نجم صن داونز

مرتضي منصور يطمئن على سير الأعمال الإدارية بنادي الزمالك

قبل التحقيق معه.. الأهلي يتحرى واقعة خوض بادجي مباراة كرة خماسية بمنطقة سكنية

أحمد مجاهد يهاجم الجنايني: تشكيلة أفضل 11 لاعبًا في تاريخ الكرة المصرية ظالمة

أخبار الرياضة.. المثلوثي ينضم للزمالك اليوم.. صفقتا0ن سوبر في الطريق للأهلي.. كواليس تجديد عقد سعد سمير

مهيب عبد الهادي: حسام عاشور يحسم انتقاله لأحد الأندية خارج مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

بملابس رياضية.. علا رشدي برفقة زوجها وأولادها في الصحراء

نشرة المرأة والصحة.. اختراع كمامة شفافة تمكن الصم من قراءة الشفاه.. أدلة جديدة حول انتقال فيروس كورنا عبر الهواء.. ياسمين عبد العزيز فى أحدث ظهور على البحر