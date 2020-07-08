مانشستر سيتي يقسو على نيوكاسل بخماسية نظيفة في الدوري الإنجليزي.. فيديو

حقق نادي مانشستر سيتي انتصارًا كبيرًا على حساب نظيره نادي نيوكاسل يونايتد بخماسية نظيفة ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.





افتتح البرازيلي جابريال خيسوس في الدقيقة العاشرة بعد تمريرة من زميله الإسباني ديفيد سيلفا.





وفي الدقيقة 21، أضاف الجزائري رياض محرز الهدف الثاني من نسخة مكررة من هدف خيسوس، بعد تمريرة من الجهة اليسرى من زميله كيفن دي بروين، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدفين نظيفين.





وفي الشوط الثاني، أضاف فيرنانديز مدافع نيوكاسل الهدف الثالث لمانشستر سيتي بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 58، ليعزز بعدها ديفيد سيلفا من تقدم السيتيزينز في الدقيقة 65 من ضربة حرة مباشرة.





وفي الدقيقة 92، أضاف رحيم ستيرلنج الهدف الخامس والأخير لمانشستر سيتي، لتنتهي المباراة بفوز فريقه بخماسية نظيفة.





وبتلك النتيجة، عزز نادي مانشستر سيتي موقعه في المركز الثاني بعدما رفع رصيده للنقطة 69، بينما توقف رصيد نادي نيوكاسل عند 43 نقطة في المركز الثاني عشر.