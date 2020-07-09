بملابس ملفتة.. هند رضا تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

حرصت المذيعة هند رضا على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بصورا جديدة لها من احدث جلسة تصوير.
تألقت هند رضا فى الصور بإطلالة صيفية ملفته، حيث ارتدت قميص ذا أكمام طويلة باللون الأبيض و اتسم التصميم بالدوائر ذات اللون الأسود، و نسقت معه جيبة طويلة باللون الأسود مصنوعة من القماش المخملي الذى لا يحمل أى نقوشات و اتسمت الجيبة بشق من الجانب كشف عن ساقيها.
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وانتعلت هند رضا حذاء أنيق ذا كعب عالى باللون الأسود، وأكملت اطلالتها ببعض المجوهرات البسيطة و الغير مبالغ فيها.
اما من الناحية الجمالية، أختارت هند رضا مكياجا جذابا و مميزا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها، وأعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها.