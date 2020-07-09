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فن

في ذكرى رحيل عبد المنعم مدبولي.. عاش بالسرطان 25 عاما ومات بمرض آخر

الخميس 09/يوليه/2020 - 06:49 ص
عبد المنعم مدبولى
عبد المنعم مدبولى
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أحمد إبراهيم
تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان عبد المنعم مدبولى والذى وُلد في مثل هذا اليوم عام 1921، حيث قدم أعمالًا فنية مميزة وشكل جيلا من الممثلين، على رأسهم الزعيم عادل إمام، كما أسس فرقا مسرحية على مدار مشواره الفنى فى التمثيل.

وُلد الفنان عبد المنعم مدبولى في حى باب الشعرية فى 28 ديسمبر 1921 يتيما وفقيرا للغاية ولكن موهبته التمثيلية ظهرت في المرحلة الابتدائية عندما تم ترشيحه ليقود الفرقة المسرحية بالمدرسة ومارس التمثيل لأكثر من 50 عاما حتى وفاته يوم الأحد 9 يوليو 2006.

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كما شكل مدبولى مدرسة كوميدية مستقلة فى الضحك الراقى وأسس العديد من الفرق المسرحية مثل المسرح الحر عام 1952 والكوميدي 1963 والفنانين المتحدين 1966 والمدبوليزم 1975.

وفى أواخر حياته أصيب عبد المنعم مدبولى بسرطان الكبد وخاض رحلة علاج صعبة في لندن، وجرى استئصال أجزاء كبيرة من الكبد لديه وتعافى من المرض الذى عاش به 25 عاما ولكن الذى كان سببا فى وفاته حيث أصيب بوعكة صحية توفى على أثرها متأثرا بمرض القلب عن عمر يناهز 85 عاما.
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