ارتفاع قياسي.. الهند تسجل حوالي 25 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة

سجّلت الهند، اليوم الخميس، ارتفاعًا قياسيًا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بتسجيل نحو 25 ألف إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لصحيفة "انديان اكسبريس"، أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، تسجيل 24879 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تعد أكبر حصيلة إصابات يومية تسجلها الهند.





وبذلك يصل إجمالي عدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا إلى 767 ألفًا و296 حالة.





وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل 487 حالة وفاة ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 21129 حالة وفاة.





وتعد الهند ثالث أكثر دولة متضررة من فيروس كورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل.



