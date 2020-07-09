لأصحاب متلازمة التعب المزمن.. 11 سببا للإصابة بالإجهاد

الشعور بالتعب والإرهاق المستمر رغم النوم الكثير وظهور علامات الإجهاد في صباح اليوم التالي قد يشير إلى مشكلة صحية ؛ وهى ما تسمى بـ " متلازمة التعب المزمن".

وقدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ أسباب التعب المزمن.

أسباب "التعب المزمن":

1- نقص الحديد وهو ما يسبب بطء نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم من خلال خلايا الدم الحمراء.

2- نقص فيتامين "ب12"

3- نقص المغنيزيوم

4- الداء السكري بسبب نقص هرمون الإنسولين - لا يعود قادرا على استقلاب الكربوهيدرات بشكل صحيح بعد تناول الطعام وتحويله إلى طاقة في خلايا الجسم.

5- قلة الحركة من يقضي أغلب وقته أمام الكمبيوتر أو يعمل في المكتب أو يفضل الجلوس على الأريكة لمشاهدة التلفاز

6- قلة شرب السوائل

7- تناول مضادات الهستامين لمعالجة حساسية الربيع حساسية حبوب اللقاح أو لـ زيادة الشهية.

8- مشاكل إفراز الغدة الدرقية

9- التعب التالي للإصابة بالفيروس

10- القلق

11- الاكتئاب