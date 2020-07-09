لأصحاب متلازمة التعب المزمن.. 11 سببا للإصابة بالإجهاد

الشعور بالتعب والإرهاق المستمر رغم
النوم الكثير وظهور علامات الإجهاد في صباح اليوم التالي قد يشير إلى مشكلة صحية ؛
وهى ما تسمى بـ " متلازمة التعب المزمن".
وقدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة
التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ أسباب التعب
المزمن.
1- نقص الحديد وهو ما يسبب بطء نقل
الأكسجين إلى خلايا الجسم من خلال خلايا الدم الحمراء.
2- نقص فيتامين "ب12"
3- نقص المغنيزيوم
4- الداء السكري بسبب نقص هرمون الإنسولين
- لا يعود قادرا على استقلاب الكربوهيدرات بشكل صحيح بعد تناول الطعام وتحويله إلى
طاقة في خلايا الجسم.
5- قلة الحركة من يقضي أغلب وقته أمام
الكمبيوتر أو يعمل في المكتب أو يفضل الجلوس على الأريكة لمشاهدة التلفاز
6- قلة شرب السوائل
7- تناول مضادات الهستامين لمعالجة حساسية
الربيع حساسية حبوب اللقاح أو لـ زيادة الشهية.
8- مشاكل إفراز الغدة الدرقية
9- التعب التالي للإصابة بالفيروس
10- القلق
11- الاكتئاب